KDH žiada prezidentku, aby vetovala novelu kompetenčného zákona

Bratislava 20. decembra (TASR) - Opozičné KDH požiadalo listom prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala novelu tzv. kompetenčného zákona, ktorú v stredu schválil parlament. Prezidentka by mala podľa hnutia novelu vrátiť poslancom na dopracovanie. Kritizuje dôvody vzniku nového ministerstva, ale aj zmenu spôsobu výberu šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) či zmeny pri rozhodovaní o armádnych licenciách.



Poslanec Peter Stachura (KDH) upozornil, že viaceré orgány štátnej správy nebudú mať samostatnosť a budú v rukách vlády, ktorá si bude môcť na posty nominovať "svojich ľudí". Upozornil, že úrad má v roku 2024 kontrolovať 8 miliárd eur v zdravotníctve. "Nesúhlasíme so zmenou menovania a odvolania predsedu úradu, ktorého má po novom menovať vláda a nie prezident po schválení NR SR. Predseda ÚDZS sa tak môže stať len bábkou v rukách vlády," dodal. Predpokladá tiež, že dôjde k výmene súčasnej šéfky úradu Renáty Bláhovej.



KDH tiež pripomenulo, že pod rúškom zriadenia ministerstva cestovného ruchu a športu sa novou legislatívou mení rozhodovanie o armádnych licenciách, ktoré má prejsť z ministerstva zahraničných vecí a Slovenskej informačnej služby pod ministerstvo obrany, ktoré vedie Robert Kaliňák zo Smeru-SD. "Dnes sa táto moc uzurpuje do jedných rúk, a to do rúk ministra obrany, ktorý bude zároveň ako obchodník so zbraňami udeľovať sám sebe túto licenciu. Toto nemá byť vôbec zahrnuté v kompetenčnom zákone," uviedla na tlačovej konferencii poslankyňa Andrea Turčanová (KDH).



Kresťanskí demokrati sú za podporu športu, no zriadenie nového ministerstva by sa podľa nich malo diať po širokej odbornej diskusii a nie v skrátenom legislatívnom konaní.