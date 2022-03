KDH žiada vládu o post splnomocnenca na riešenie dôsledkov vojny

Bratislava 5. marca (TASR) - Vláda by mala zriadiť špeciálny úrad splnomocnenca pre dlhodobé riešenie otázok vyplývajúcich z prívalu utečencov a dôsledkov vojny na Ukrajine. Vyzýva ju na to mimoparlamentné KDH. Informoval o tom šéf hnutia Milan Majerský po sobotnom zasadnutí celoslovenskej rady vo Zvolene.



Splnomocnenec by mal podľa KDH koordinovať schémy podpory, zapojenia do života a chodu krajiny, ako aj operatívne vyhodnocovanie vhodných postupov pre nové výzvy spojené s touto situáciou.



Kresťanskí demokrati zároveň apelujú na všetkých politických predstaviteľov na Slovensku, aby vojnu na Ukrajine a utrpenie nevinných nezneužívali na politické body.



Hnutie opätovne zdôraznilo, že odsudzuje agresiu ruského prezidenta Vladimira Putina a vpád ruskej armády do suverénnej Ukrajiny. "Podporujeme jednoznačne proeurópske smerovanie Ukrajiny. Oceňujeme jednotu EÚ pri ráznej odpovedi na vojenský útok," povedal Majerský. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann doplnila, že Ukrajina musí mať právo rozhodnúť sa, do akých medzinárodných štruktúr sa chce začleniť.



Europoslanec za KDH Ivan Štefanec skonštatoval, že podporujú čo najprísnejšie sankcie voči Rusku. "Podporujeme aj kroky EÚ k nevyhnutnej diverzifikácii zdrojov energie a k čo najrýchlejšiemu úplnému oslobodeniu sa od energetickej závislosti od Ruska. Tieto kroky sú nevyhnutné pre zaručenie našej bezpečnosti," zdôraznil.