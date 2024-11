KDH žiada vyvodenie zodpovednosti pre neprimeraný zákrok policajta

Bratislava 13. novembra (TASR) - Opozičné KDH žiada dôsledné vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti v prípade neprimeraného zákroku košického policajta. Vyhlásil to podpredseda KDH Viliam Karas. Hnutie sa bude pýtať na opatrenia, ktoré by zabezpečili, že polícia bude dodržiavať právo a poriadok.



"Budeme sa pýtať ministra vnútra a vedenia Policajného zboru, ako je možné, že nezvládajú rezort, aké opatrenia prijmú a čo urobia pre to, aby polícia dodržiavala právo a poriadok, aby sa občania nemuseli obávať policajných zložiek," uviedol v stanovisku Karas v reakcii na incident spojený s obvinením policajta zo zabitia zaistenej osoby.



Policajný zbor podľa Karasa stráca schopnosť odhaľovať trestnú činnosť. "Stráca sa aj morálka a poriadok v Policajnom zbore, čoho dôsledkom je aj nárast policajnej brutality," zdôraznil. Kresťanskí demokrati upozorňujú na rozklad v polícii, a to nielen pre odchody policajtov do civilu, ale aj z dôvodu reforiem, ktoré priniesol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a nové vedenie Policajného zboru.



Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil košického policajta z obzvlášť závažného zločinu zabitia. Podľa informácií vyšetrovateľa ÚIS mal policajt počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla. Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Ak sa potvrdí, že k úmrtiu došlo v dôsledku neprimeraného zákroku, budú podľa polície vyvodené okamžité dôsledky.