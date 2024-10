KDH žiada od Šutaja Eštoka vyvodenie politickej zodpovednosti

Bratislava 25. októbra (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada ministra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby vyvodil politickú zodpovednosť za udelenie pokuty Ministerstvu vnútra (MV) SR od Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). TASR o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Kovár. Nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Holečková si myslí, že pokutu 90.000 eur by mal minister zaplatiť zo svojho.



"Ministerstvo vnútra stále rieši minulosť a stále rieši pomstu. Toho je dôkaz aj to, že za postavenie policajtov mimo služby bude musieť zaplatiť rezort vnútra 90.000 eur. Ministerstvo vnútra už konečne musí začať prinášať systémové zmeny a akútne riešiť avizované odchody policajtov a zabezpečiť príchod tých nových," vyhlásil poslanec NR SR František Majerský (KDH). Bezpečnostná situácia na Slovensku sa podľa neho zhoršuje a vláda nerobí nič preto, aby situáciu stabilizovala.



Holečková v stanovisku zdôraznila, že ministra pred rokom upozorňovala, že porušuje zákon. Ako uviedla, Šutaj Eštok ju ani iných opozičných politikov nepočúval a bez súhlasu ÚOO postavil vyšetrovateľov mimo služby. "Minister vnútra ich nepostavil mimo služby z odborných dôvodov, ale iba na znak pomsty, keďže títo vyšetrovatelia si dovolili vyšetrovať korupciu na najvyšších miestach a stíhať aj dovtedy nedotknuteľných politikov a podnikateľov," myslí si Holečková. Dôkazom toho má byť aj pokuta, ktorú rezort dostal.



Šutaj Eštok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa ÚOO sa mal minister najprv obrátiť naň.



ÚOO v správnom konaní rozhodol, že rezort vnútra porušil zákon a uložil mu pokutu 90.000 eur. MV sa voči rozhodnutiu odvolalo. Obsahovalo podľa neho viaceré nedostatky a najmä nesprávne právne posúdenie veci. ÚOO však v odvolacom konaní potvrdil porušenie zákona a uloženie pokuty. Ministerstvo už avizovalo, že voči rozhodnutiu podá správnu žalobu.