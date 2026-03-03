< sekcia Slovensko
KDH žiada zmeny pri táboroch, pripomína svoj návrh v parlamente
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Opozičné KDH žiada zmeny pri zotavovacích podujatiach. Kritizuje súčasné pravidlá, viaceré považuje za absurdné. Poukazuje na to, že v Národnej rade (NR) SR má k tejto problematike legislatívny návrh, ktorý ma situáciu natrvalo riešiť. Upozorňuje, že ho predložilo ešte v auguste minulého roka, no dosiaľ ho v parlamente nepreberali. Vyplýva to z vyjadrenia predstaviteľov kresťanských demokratov na utorkovej tlačovej konferencii.
„Vládna koalícia sa rozhodla urobiť si prázdniny, nerieši problémy ľudí a organizátori táborov musia bojovať s tým istým problémom ako pred rokom. Opakuje sa situácia, keď štát zrušil roky fungujúcu výnimku a hoci ju následne po tlaku predĺžil, v októbri definitívne vypršala. Naším cieľom nie je znižovať bezpečnosť detí, ale odstrániť zbytočnú byrokraciu, ktorá ohrozuje existenciu komunitných táborov,“ skonštatoval podpredseda KDH a poslanec NR SR Marián Čaučík.
S poslancom Petrom Stachurom (KDH) kritizovali niektoré súčasné pravidlá. Hovorili o ich absurdnosti. Namietali napríklad zákaz poschodových postelí pre deti do desať rokov či určovanie vzdialenosti záchodov od jedálne presne podľa smeru vetra. Hovorili aj o potrebe redefinovať zotavovacie podujatia a upraviť podmienky týkajúce sa zdravotníkov na táboroch. Ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) vyčítali nečinnosť pri tejto téme.
Stachura tiež kritizoval, že parlament ešte nerokoval o ich návrhu. „Náš návrh, ktorý situáciu komplexne a natrvalo rieši, leží v parlamente už od augusta minulého roka. Vládna koalícia ho však neustále odkladá zo schôdze na schôdzu,“ komentoval.
