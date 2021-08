KDH žiada zvážiť pravidlá pre stretnutie s pápežom

Bratislava 23. augusta (TASR) – Mimoparlamentné KDH žiada zvážiť pravidlá pre septembrové stretnutie s pápežom Františkom, na ktoré môžu ísť len zaočkované osoby. Upozorňuje pritom na neférové podmienky a opatrenia aj s ohľadom na masové športové podujatia, na ktoré je možné ísť aj bez očkovania. TASR o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Halamová.



„KDH od začiatku pandémie dlhodobo podporuje dobrovoľné očkovanie. Zároveň rozumieme nespokojnosti tých, ktorí ako nezaočkovaní síce môžu ísť na športové podujatie, napríklad na olympijskú hokejovú kvalifikáciu na uzavretom štadióne s niekoľkými tisícmi ďalších, ale k Svätému Otcovi v exteriéri už nie. Neférové podmienky iba prehlbujú zbytočné napätie v spoločnosti," skonštatoval predseda KDH Milan Majerský.



Poukazuje na to, že na olympijskom kvalifikačnom turnaji od 26. do 29. augusta sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave môže podľa aktuálne platných nariadení zúčastniť viac ako 7500 ľudí, teda 75 percent kapacity štadióna. Účasť je povolená zaočkovaným osobám, ale tiež držiteľom negatívneho výsledku RT-PCR alebo LAMP testu nie staršieho ako 72 hodín, alebo antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín. Zúčastniť na turnaji sa môžu aj osoby, ktoré prekonali nový koronavírus a odvtedy neubehlo viac ako 180 dní.



„Očakávam, že tak ako sa podarilo nájsť riešenie pre fanúšikov športu, nájde vláda konštruktívny prístup aj vo veci návštevy Svätého Otca," zdôraznil Majerský.



Na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara potvrdil, že ide o podmienku zo strany štátu.



„Sledujúc vývoj situácie, osobne toto rozhodnutie ešte nepovažujem za definitívne. Je najvyšší čas pustiť sa aj do praktických príprav miest určených na stretnutie s pápežom, o nejaký základ sa teda bolo treba oprieť," povedal kňaz z farnosti v bratislavskom Devíne Marián Gavenda.



Pápež František na septembrovej návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína.