KDH žiada zverejniť informácie o výstavbe novej nemocnice v Bratislave
Podľa KDH sa pri vajnorskej nemocnici opakuje rovnaký problém ako pri výstavbe nemocnice v Prešove.
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Opozičné KDH vyzýva premiéra Roberta Fica, ministra obrany Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) a ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby zverejnili reálny stav prípravy Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika v bratislavských Vajnoroch. KDH žiada kompletnú projektovú dokumentáciu, jasný finančný model, dopravné riešenie a transparentnú verejnú súťaž na hlavného zhotoviteľa. TASR o tom informoval Mario Marcinek z komunikačného oddelenia hnutia.
Podľa KDH sa pri vajnorskej nemocnici opakuje rovnaký problém ako pri výstavbe nemocnice v Prešove. Hnutie poukazuje na to, že od poklepania základného kameňa verejnosť stále nepozná základné parametre projektu. KDH upozorňuje, že pri miliardovej investícii nestačia vizualizácie, tlačové konferencie a politické sľuby.
„Slovensko potrebuje modernú koncovú nemocnicu v Bratislave. Ale nemôže sa stavať tak, že vláda najprv robí politické divadlo a až potom hľadá projekt, cenu a zhotoviteľa. Po skúsenosti s Prešovom je našou povinnosťou povedať jasne: Vajnory nesmú byť druhý Prešov. Pri nemocnici za viac ako miliardu eur nemôže vláda postupovať spôsobom: dôverujte nám, my to nejako zariadime. Občania majú právo vedieť, čo sa ide stavať, kto to bude stavať, za koľko a pod akou kontrolou. Toto nie sú peniaze Smeru ani Hlasu. Toto sú verejné peniaze,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.
Kresťanskí demokrati preto žiadajú, aby vláda bezodkladne predložila kompletnú projektovú dokumentáciu nemocnice, nielen vizualizácie a politické prezentácie. Rovnako musí zverejniť presný finančný model projektu vrátane zdrojov financovania a maximálnej cenovej hranice. Verejnosť má podľa KDH poznať aj transparentný harmonogram verejného obstarávania na hlavného zhotoviteľa stavby. Súčasťou prípravy musí byť aj dopravné riešenie celého územia, vrátane napojenia na D4, riešenia Rybničnej ulice, posilnenia MHD a zvládnutia dopravnej záťaže vo Vajnoroch. Vláda má zároveň jasne povedať, v akom stave je environmentálne posudzovanie a všetky potrebné povoľovacie procesy. Rovnako by mala vysvetliť, kto bude niesť politickú zodpovednosť za prípadné zlyhania.
