KDH žiada zvolať zdravotnícky výbor v súvislosti s výstavbou nemocníc
Kresťanskí demokrati sa chcú na mimoriadnom výbore ministra pýtať, či sú zabezpečené financie na dokončenie a spustenie týchto nemocníc do prevádzky.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Opozičné KDH žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo za účasti ministra Kamila Šaška (Hlas-SD). Dôvodom je neistota okolo financovania výstavby nových nemocníc. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia KDH.
Poslanci hnutia pripomínajú, že na spustenie nemocníc vo výstavbe v Prešove, Banskej Bystrici, Martine a Bratislave treba nielen zdroje na dostavbu budov, ale aj na ich dovybavenie, elektronický informačný systém či prístrojové vybavenie. „Mnohé z týchto komponentov je potrebné obstarávať v predstihu, aby sa ich spustenie do ostrej prevádzky neodďaľovalo. O finančnom zabezpečení týchto nemalých prostriedkov nie sú verejne dostupné žiadne informácie a je dôvodné sa obávať, že tieto prostriedky bude musieť hľadať až nová vláda po budúcoročných parlamentných voľbách,“ upozornili.
Kresťanskí demokrati sa chcú na mimoriadnom výbore ministra pýtať, či sú zabezpečené financie na dokončenie a spustenie týchto nemocníc do prevádzky. „Nemôžeme si predsa dovoliť, aby došlo len k ich rozostavaniu, pretože súčasná vláda nezabezpečila realizovateľný finančný plán na ich spustenie do prevádzky,“ skonštatoval poslanec za KDH Peter Stachura. Hnutie od ministra očakáva, že na výbore vystúpi s konkrétnym finančným plánom a garanciami ich dostavby, vrátane kompletného vybavenia.
Na neistotu v súvislosti s financovaním nemocníc tento týždeň upozornil aj opozičný poslanec za Hnutie Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí. Vláda podľa neho nemá jasný plán a predstavu, ako zabezpečiť stovky miliónov na dokončenie rozostavaných nemocníc. „Stavajú niečo, o čom nevedia, ako to budú financovať. Majú nesplnené vlastné úlohy a napriek tomu hovoria, že v budúcnosti peniaze nájdu,“ poznamenal. Hnutie Slovensko v tejto súvislosti vyzvalo vládu, aby transparentne predstavila konkrétny plán financovania výstavby nemocníc nad rámec zdrojov z plánu obnovy.
