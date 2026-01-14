< sekcia Slovensko
KDH: Zmene v oblasti trestov za extrémizmus by mala predchádzať debata
Hnutie považuje za legitímne hovoriť o tom, že niektoré trestné sadzby môžu byť v konkrétnych prípadoch neprimerane prísne a zaslúžia si racionálne prehodnotenie.
Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Návrh koaličnej SNS na znižovanie trestov za extrémizmus je podľa opozičného KDH politicky motivovaným, rýchlym a neuváženým zásahom do trestného práva. Hnutie má za to, že prípadnej zmene v oblasti trestov za extrémizmus by mala predchádzať široká, odborná aj celospoločenská diskusia. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.
„Návrh SNS na znižovanie trestov za extrémizmus je politicky motivovaným, rýchlym a neuváženým zásahom do trestného práva, ktorý do spoločnosti prináša neistotu, chaos a postupnú eróziu hodnotového rámca, na ktorom stojí občianske spolužitie. Trestné právo nemá byť nástrojom momentálnych politických záujmov ani prostriedkom na vybavovanie si ideologických účtov, ale stabilným pilierom ochrany demokracie a základných práv,“ vyhlásilo hnutie.
Považuje za legitímne hovoriť o tom, že niektoré trestné sadzby môžu byť v konkrétnych prípadoch neprimerane prísne a zaslúžia si racionálne prehodnotenie. „Takáto debata však musí byť vedená transparentne, na základe dát a odborných argumentov, nie urýchlenými politickými rozhodnutiami,“ zdôraznilo KDH.
Oslabovanie postihov za extrémizmus v súčasnej podobe podľa neho vysiela nebezpečný signál, že štát rezignuje na aktívnu obranu pred ideológiami, ktoré otvorene spochybňujú demokratické zriadenie a ľudskú dôstojnosť. „V čase, keď je spoločnosť hlboko polarizovaná, je takéto ‚vypúšťanie džina extrémizmu z fľaše‘ nielen nezodpovedné, ale priamo v rozpore so štátnym záujmom Slovenskej republiky a bezpečím jej občanov,“ dodalo hnutie.
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
