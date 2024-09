KDH: Zmenou v ústave chceme zabrániť zneužívaniu skráteného konania

Bratislava 1. septembra (TASR) - Ústava by mala obsahovať účinnú poistku proti zneužívaniu skráteného legislatívneho konania. V prípade, že k porušeniu pravidiel podľa názoru Ústavného súdu SR dôjde, mala by príslušná norma stratiť platnosť. Navrhuje to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).



Predseda hnutia Milan Majerský pripomenul, že zámer predstavený na Deň Ústavy SR je súčasťou rámcových tém o legislatívnych zmenách, ktoré by mali viesť k zintenzívneniu ochrany demokracie, základných ľudských práv a hodnôt, na ktorých stojí ústava i slovenská štátnosť. "Chceme, aby sa o všetkých dôležitých zmenách vždy viedla poctivá odborná i politická diskusia. Toto považujeme za podstatný úvod do diskusie aj k ostatným prioritám," uviedol líder kresťanských demokratov.



Pripravený vecný zámer návrhu novely ústavy z dielne KDH ráta s tým, že inštitút skráteného legislatívneho konania budú môcť zákonodarcovia naďalej používať, takýto postup však bude môcť následne preskúmať Ústavný súd SR. "Ak sa Ústavný súd vyjadrí, že postup parlamentu pri legislatívnom konaní o návrhu zákona nebol v súlade s ústavou, stráca príslušný zákon účinnosť a platnosť," vysvetlil podpredseda KDH Viliam Karas.



Pripomenul, že návrh sleduje zmenu, po ktorej roky volá odborná verejnosť, ale aj podnikateľský sektor. "Prinesie to viac právnej istoty, viac odbornosti a najmä kvalitnejšie zákony pre občanov," domnieva sa.



V nasledujúcich týždňoch chce KDH osloviť všetky parlamentné politické strany s ponukou pripraviť spoločnú víziu pre lepšiu tvorbu zákonov. Napomôcť má k tomu aj poslanec Branislav Škripek, ktorý sa 1. septembra stal členom hnutia.