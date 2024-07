KDH: Zrýchlené schvaľovanie zákonov prináša viac škody ako úžitku

Bratislava 26. júla (TASR) - Opozičné KDH dlhodobo upozorňuje na to, že zrýchlený proces schvaľovania dôležitých zákonov prináša viac škody ako úžitku. Preto chce väčšiu ochranu riadneho prijímania legislatívy v parlamente presadiť aj do Ústavy SR. Uviedlo to v súvislosti s prijatím novely Trestného zákona.



"Európska komisia (EK) avizuje ďalší problém pri trestných kódexoch, konkrétne v oblasti práva podozrivých a obvinených, najmä práva na obhajobu," uviedol predseda KDH Milan Majerský.



Ministerstvo spravodlivosti v reakcii deklarovalo, že nepredpokladá žiadnu ďalšiu mimoriadnu schôdzu k výhradám EK. Má za to, že zásadné výhrady už zapracovalo a tie, ktoré sú ešte na "stole" sa snaží postupne EK vysvetľovať. "Ako sme to už avizovali, EK v niektorých veciach vychádza z nesprávnych informácií, napríklad pokiaľ ide o trest prepadnutia majetku," zopakovalo.