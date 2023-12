KDH zvažuje kandidáta na prezidenta, Pellegrini sa vyjadrí v januári

Bratislava 16. decembra (TASR) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zvažuje vlastného kandidáta na prezidenta. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to naznačil šéf hnutia a poslanec parlamentu Milan Majerský. Predseda Národnej rady SR a Hlasu-SD Peter Pellegrini zopakoval, že svoje rozhodnutie o prípadnej prezidentskej kandidatúre oznámi v januári 2024.



Šéf parlamentu podotkol, že kandidatúru veľmi vážne zvažuje. Do konca Vianoc chce obísť všetky kraje, stretnúť sa s členmi Hlasu-SD a "hlavne s nimi hovoriť o otázke, či si vedia predstaviť, aby strana Hlas-SD išla so svojím vlastným kandidátom z úrovne svojho vlastného predsedu do prezidentských volieb". Deklaroval, že prípadná kandidatúra nemôže byť jeho sebeckým rozhodnutím.



Podľa Majerského by boli europoslankyňa Miriam Lexmann alebo bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas dôstojní zástupcovia krajiny na prezidentskom poste. "Viliam Karas nám povedal, že sa nejde fokusovať práve na túto pozíciu. Miriam tiež váha," priblížil. Hnutie by malo zaujať definitívne stanovisko na budúci týždeň.



V súvislosti s dianím v parlamente sa opozícia podľa Pellegriniho rozhodla využiť všetky možnosti na oddialenie prijímania zákonov, ktoré jej rokovací poriadok umožňuje. "Urobíme všetko pre to, aby sa schválil rozpočet do konca tohto roka," dodal. Nevylúčil aj rokovanie parlamentu medzi sviatkami. "Budeme rokovať aj 24 hodín denne, aby táto krajina mala rozpočet," deklaroval šéf parlamentu.



Ak bude stiahnutý návrh na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a novela zákona o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti, môže sa ísť podľa Majerského na rokovanie o budúcoročnom rozpočte. Ako podotkol, KDH už pred voľbami deklarovalo, že je proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. "Toto boli naše červené čiary pred voľbami, sú našimi červenými čiarami aj po voľbách," doplnil. Volá po odbornej diskusii.



"ÚŠP považujeme za nadbytočný v takejto malej krajine," povedal Pellegrini. Trvá však na tom, aby fungovanie Špecializovaného trestného súdu zostalo nedotknuté. Kritizoval, že niektorí slovenskí politici nabádajú Európsku komisiu, aby v reakcii na plánované legislatívne zmeny konala voči SR. "Nie sme v takom štádiu, že by nám Brusel chcel brať eurofondy," reagoval Majerský.



Pellegrini ďalej v relácii povedal, že je stotožnený s podporou prístupových rokovaní Ukrajiny do EÚ. "Pre nás je dôležité, aby Ukrajina do budúcna prosperovala," priblížil. Umožní to podľa neho ďalší rozvoj východného Slovenska. Majerský privítal, že premiér SR Robert Fico (Smer-SD) prístupový proces s Ukrajinou v Bruseli podporil.



Šéf Hlasu-SD by považoval za škodu, ak by Slovensko prípadným odporom voči organizovaniu konferencie Globsec prišlo o toto podujatie. "Slovensko by malo podporiť takéto významné podujatia, ktoré sa stali výstavnou značkou pre medzinárodnú politiku," zdôraznil Pellegrini. Majerský sa diví, že strana SNS, ktorá má v gescii aj cestovný ruch, je proti podpore tohto podujatia.