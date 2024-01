KDH: Zvýšenie počtu študentov medicíny nevyrieši zlú situáciu

Bratislava 23. januára (TASR) - Zvýšenie počtu študentov medicíny podľa KDH nevyrieši zlú situáciu v zdravotníctve. Hnutie síce krok víta, no obáva sa, že sa tak zhorší kvalita výučby. Zároveň apeluje na vládu, aby sa čo najskôr začala zaoberať problematikou sestier a ich stabilizáciou. Zástupcovia KDH o tom informovali na utorkovom tlačovom brífingu.



"Tento krok vítame, že sa konečne vláda zaoberá zdravotníckym personálom a ako zvýšiť kapacity v školstve. Na druhej strane musíme poznamenať, že dôjde k zhoršeniu kvality výučby, ktorá je už teraz značne narušená," uviedol poslanec parlamentu za KDH Peter Stachura. Poukázal napríklad na to, že študenti majú nedostatočné priestory najmä na praktickú výučbu a "nemajú sa na kom učiť".



Samotné zvýšenie počtu študentov podľa KDH nevyrieši situáciu v sektore aj preto, že mnohí síce na Slovensku vyštudujú, no aj napriek tomu odídu pracovať do zahraničia. Vláda by sa preto podľa hnutia mala zamyslieť nad tým, ako absolventov udržať na Slovensku aj ako ich motivovať vrátiť sa zo zahraničia naspäť do slovenských nemocníc. Zaoberať by sa tiež podľa neho mala problematikou vysokého počtu zahraničných študentov na lekárskych fakultách. "Internacionalizacia je dôležitá. Vieme, že ich fakulty prijímajú aj z finančných dôvodov. (...) Ale je faktom, že drvivá väčšina odchádza pracovať späť do zahraničia," skonštatoval poslanec Ján Horecký (KDH).



Hnutie zároveň upozornilo na kritickú situáciu so sestrami v slovenských nemocniciach. "Za desať rokov poklesol počet mladých sestier do 40 rokov o 15 percent," priblížil Stachura. Upozornil, že pri nečinnosti vlády sa bude nedostatok sestier v systéme prehlbovať. "Pokiaľ nezastabilizujeme systém sestrami, tak tú zdravotnú starostlivosť, ktorú už dnes považujeme za deficitnú, už ani tá nebude uskutočniteľná," dodal. Hnutie preto apeluje na vládu, aby sa začala zaoberať aj touto problematikou. "Nepomôže nám, ak budeme mať viac lekárov, ale menej sestier," doplnil.



Lekárske fakulty na Slovensku budú môcť v nasledujúcom školskom roku prijať o 150 študentov viac. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zdôraznil, že zvýšenie počtu študentov nie je riešením nedostatku lekárov v nemocniciach, ale záväzkom ďalej zdokonaľovať vzdelávací systém a pokračovať v opatreniach. V tejto súvislosti podotkol, že vláda s vedeniami fakúlt hovorí o ďalších projektoch. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) zároveň zdôraznila, že je potrebné riešiť aj nedostatok sestier a študentov ošetrovateľstva.