KDH:Spôsob dosadenia stíhaného funkcionára v inšpekcii vzbudzuje obavy

Bratislava 19. júla (TASR) - Spôsob dosadenia trestne stíhaného funkcionára na vedúcu pozíciu v policajnej inšpekcii vzbudzuje vážne obavy o budúcnosť právneho na štátu na Slovensku. Tvrdí to mimoparlamentné KDH. Zároveň pripomenulo, že exminister vnútra Ivan Šimko nebol nominantom KDH, ale prezidentky Zuzany Čaputovej. V hnutí si pozastavil členstvo.



"Náš postoj a zároveň podmienka spolupráce na úrovni budúcej vlády je, že politici nemajú čo zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní a policajní funkcionári nemajú čo robiť politiku," uviedla v stanovisku KDH hovorkyňa Lenka Halamová.



Šimko v stredu v reakcii na svoj odchod z funkcie vyhlásil, že skutočný dôvod napätia vidí v rozhodnutí nepodpísať návrh na vymenovanie trestne stíhaného policajta do funkcie na policajnej inšpekcii. Šimko požiadal povereného šéfa inšpekcie, aby s vymenovaním policajta na pozíciu na inšpekcii počkal. Prekážalo mu trestné stíhanie policajta. Premiér Ľudovít Ódor reagoval, že situácia s vymenovaním trestne stíhaného policajta na pozíciu v policajnej inšpekcii nebola žiadnym faktorom, ktorý by ovplyvňoval jeho rozhodnutie v súvislosti s odchodom Šimka.