KDH:V čase geopolitického napätia je členstvo v EÚ zárukou bezpečnosti

Bratislava 1. mája (TASR) - Európska únia je náš životný priestor. V dnešnej dobe plnej geopolitického napätia a vojny pri našich hraniciach je členstvo v Únii zárukou bezpečnosti, prosperity, demokracie a slobody. Uviedol to na sociálnej sieti predseda KDH Milan Majerský v deň 21. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Pripomenul, že Slovensko aktuálne nezohráva aktívnejšiu úlohu pri formovaní európskych politík. Kritizuje za to predstaviteľov vlády.



Členstvo v EÚ nám podľa Majerského prinieslo rast životnej úrovne a stabilitu. „Slovensko financuje eurofondami, na ktoré sa nám skladajú občania bohatších členských štátov,“ napísal. „Nič, čo riadi človek, nie je ideálne, a tak je to aj s EÚ. Aj Európa čelí mnohým náročným výzvam, na ktoré KDH jasne poukazuje, ale je dôležité, že stojí na strane ľudskej dôstojnosti, slobody svedomia a prejavu,“ myslí si šéf kresťanských demokratov.



Slovensko v súčasnosti podľa KDH nie je lídrom v témach, ktoré je potrebné riešiť, aby Únia lepšie slúžila občanom. Predstavitelia tejto vlády podľa hnutia spochybňujú svojimi krokmi a skutkami našu pozíciu v nej. „KDH však hovorí, že každý, kto hlása odchod Slovenska z EÚ alebo spochybňuje naše členstvo v nej, nie je ani vlastenec, ani hrdina, naopak, chce Slovensku iba škodiť,“ uzavrel Majerský.