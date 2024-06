KDH: Vláda sa rozhodla nasilu zrušiť RTVS

Bratislava 20. júna (TASR) - Vládna moc sa vo štvrtok rozhodla zrušiť RTVS, nasilu a bez odborného vysvetlenia. V reakcii na schválený zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) to za KDH uviedol jeho poslanec a člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Jozef Hajko. S hnutím vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby zákon vetoval.



"Vláda mala šancu upokojiť spoločnosť a priniesť zmier, namiesto toho nasilu pretláča zákony, ktoré polarizujú spoločnosť, ohrozujú demokraciu a nezávislosť médií na Slovensku," upozornil Hajko. Mieni, že schválený zákon je potvrdením toho, že vládna moc chce ovládnuť všetky inštitúcie, ktoré by ju mohli kritizovať.



"KDH vyzýva prezidenta republiky, aby zákon nepodpísal a vrátil ho späť do parlamentu," oznámil v mene hnutia.



Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa zmení na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa má voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry (MK) SR. Vyplýva to zo zákona o STVR, ktorý vo štvrtok schválili poslanci NR SR. Prijali k nemu aj viaceré pozmeňujúce návrhy od koaličných poslancov. Za zákon hlasovali všetci zo 78 prítomných poslancov, opozícia sa na hlasovaní nezúčastnila.