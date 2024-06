K.Ďuríková: Vysvedčenie by nemalo byť pre rodiča prekvapením

Bratislava 23. júna (TASR) - Vysvedčenie by nemalo byť pre rodiča prekvapením. Je potrebné, aby sa počas školy zaujímal o prežívanie dieťaťa, komunikoval s ním, prípadne riešil problémy. Známka je len vyvrcholením celého procesu, dôležité je pritom, aj ako ju komunikuje učiteľ. Pre TASR to uviedla školská psychologička Kornélia Ďuríková v súvislosti s blížiacim sa koncoročným vysvedčením.



"Deti môžu mať z vysvedčenia psychické problémy, ale nemali by mať, pokiaľ sa rodič celý čas zaujíma. Ak tak robí, vysvedčenie by nemalo byť prekvapením," zdôraznila psychologička. Rodič by podľa nej mal dopredu vedieť, čo sa s dieťaťom deje. Doplnila, že kontext známky je dôležitejší ako samotné číslo a nejde iba o jednorazové hodnotenie.



Učiteľ by podľa Ďuríkovej mal mať jasne zadefinované pravidlá, z čoho sa záverečná známka skladá. Rovnako aj dlhodobo pracovať a správne komunikovať s dieťaťom. "Mal by sa zamyslieť, či ho motivuje, ako sa spolu s ním snaží, ako mu dáva príležitosti posunúť sa v celom procese učenia a ako mu pomáha zdolávať prekážky," dodala.