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KEĎ JE Z AUTA SAUNA: Pozor, teplotu treba znižovať postupne
Odborníci odporúčajú klimatizáciu v aute časovo regulovať, na desať až 15 minút za hodinu.
Autor TASR
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Bratislava 30. júna (TASR) - Teplotu v aute treba pri vysokých teplotách znižovať postupne. Pred nástupom do auta je dôležité najprv na pár minút vyvetrať horúci vzduch, následne klimatizáciu nastaviť s teplotným rozdielom päť až sedem stupňov, aby sa telo adaptovalo. Pri dlhších cestách možno postupne znižovať teplotu aj na vyšší rozdiel. Aspoň 30 minút pred vystúpením v cieli je však opäť dôležité teplotný rozdiel zmenšiť. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Varuje, že nesprávne používaná klimatizácia môže uškodiť a spôsobiť zdravotné problémy.
Odborníci odporúčajú klimatizáciu v aute časovo regulovať, na desať až 15 minút za hodinu. Prúd chladného vzduchu by nemal fúkať priamo na posádku, najlepšie je viesť ho na čelné sklo, prípadne k nohám. „Pri používaní klimatizácie v aute sa okolo výparníka kondenzuje voda obsiahnutá vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ sa odvádza pod vozidlo. Okolo výparníka je neustále vlhké prostredie, čo je výborná živná pôda pre rôzne plesne, ktorých spóry sa nachádzajú vo vzduchu a často nepríjemne zapáchajú,“ upozornil ÚVZ s tým, že zlikvidovať ich možno antibakteriálnym sprejom.
Pri cestovaní autom ďalej odporúča parkovať primárne na tienistých miestach alebo na krytom parkovisku. „Priame slnečné svetlo dramaticky zvyšuje teplotu interiéru auta,“ ozrejmil úrad. Hromadenie tepla v aute môže znížiť slnečná clona na čelnom skle.
Netreba zabúdať nosiť v aute pitnú vodu, robiť pravidelné prestávky a priebežne sa hydratovať. „Vyčerpanie z tepla sa môže počas jazdy rýchlo prejaviť. Vždy majte v aute pitnú vodu, najmä počas dlhých ciest alebo dopravných zápch počas vrcholiacich letných horúčav,“ zdôraznil ÚVZ.
Apeluje tiež na to, aby ľudia nenechávali v zaparkovanom aute čakať deti ani zvieratá, a to ani na chvíľu. „Nespoliehajte sa na pootvorené okná vozidla, k prehriatiu organizmu dochádza rýchlo a môže mať smrteľné následky,“ dodal úrad.
Odborníci odporúčajú klimatizáciu v aute časovo regulovať, na desať až 15 minút za hodinu. Prúd chladného vzduchu by nemal fúkať priamo na posádku, najlepšie je viesť ho na čelné sklo, prípadne k nohám. „Pri používaní klimatizácie v aute sa okolo výparníka kondenzuje voda obsiahnutá vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ sa odvádza pod vozidlo. Okolo výparníka je neustále vlhké prostredie, čo je výborná živná pôda pre rôzne plesne, ktorých spóry sa nachádzajú vo vzduchu a často nepríjemne zapáchajú,“ upozornil ÚVZ s tým, že zlikvidovať ich možno antibakteriálnym sprejom.
Pri cestovaní autom ďalej odporúča parkovať primárne na tienistých miestach alebo na krytom parkovisku. „Priame slnečné svetlo dramaticky zvyšuje teplotu interiéru auta,“ ozrejmil úrad. Hromadenie tepla v aute môže znížiť slnečná clona na čelnom skle.
Netreba zabúdať nosiť v aute pitnú vodu, robiť pravidelné prestávky a priebežne sa hydratovať. „Vyčerpanie z tepla sa môže počas jazdy rýchlo prejaviť. Vždy majte v aute pitnú vodu, najmä počas dlhých ciest alebo dopravných zápch počas vrcholiacich letných horúčav,“ zdôraznil ÚVZ.
Apeluje tiež na to, aby ľudia nenechávali v zaparkovanom aute čakať deti ani zvieratá, a to ani na chvíľu. „Nespoliehajte sa na pootvorené okná vozidla, k prehriatiu organizmu dochádza rýchlo a môže mať smrteľné následky,“ dodal úrad.