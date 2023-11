Keď sa deti stávajú učiteľmi svojich rodičov

O spoločnosti SEWA, a.s.



SEWA, a.s. bola založená v roku 2005 výrobcami združenými v IT Asociácií Slovenska (ITAS) a v Asociácii dovozcov audiovizuálnych technológií (ADAT) s cieľom zabezpečovať nákladovo efektívne služby kolektívneho plnenia v oblasti elektrozariadení a elektroodpadu pre členov asociácií a ďalších výrobcov elektrozariadení.

Pre viac informácií o SEWA navštívte stránku www.sewa.sk

Bratislava 7. novembra (OTS) - Aj dnes môžeme vidieť pohodené staré elektrospotrebiče pri kontajnerových stojiskách, kam však nepatria. Pre elektroodpad platia pravidlá, ktoré by sme mali poznať a dodržiavať všetci., vysvetľujeOZV SEWA sa vzdelávaniu detí venuje nepretržite od roku 2014. Dnes ponúka eko-výchovné aktivity pre škôlkarov, žiakov aj študentov v troch rôznych projektov, do ktorých sa zapojilo takmer 170 tisíc detí.je najdlhšie fungujúci projekt, prostredníctvom ktorého sa môžu školy a vzdelávacie inštitúcie zbaviť nefunkčných elektrozariadení ekologickým spôsobom., približuje Jozef Kozák. V priebehu deviatich rokov SEWA zabezpečila odvoz viac než 84 ton elektroodpadu z takmer tisíc školských inštitúcií v rámci celého Slovenska.Za vyzbieraný elektroodpad školy získajú odmeny - mix športových potrieb, ktoré vedia využiť v rámci školských aktivít. Zároveň si deti osvoja správne návyky, ktoré sa pre nich stanú samozrejmosťou. Eko-výchovný projekt , určený pre najmenšie deti z materských škôl a prvákov základných škôl, odštartoval v roku 2017 v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne. Škôlkari a školáci sa stretnú s neporiadnym Šmudlom, ktorému pomáhajú triediť odpady v lese. Okrem toho sa deti dozvedia, prečo nemôžu vyhodiť staré batérie zo svojich hračiek do obyčajného smetného koša., dopĺňaV rámci projektu sa počasvyškolilo viac ako, ktoré spolu odovzdali rekordné množstvo použitých batérií -Od septembra 2017 vzdeláva SEWA, spolu s neziskovou inštitúciou CEEV Živica, žiakov a študentov z celého Slovenska v eko-výchovnom projekte ElektroOdpad-Dopad . Do projektu sa zapojilos viac ako, informuje. Okrem vzdelávania školy vyzbierali takmer 67 ton elektroodpadu, ktorý SEWA odviezla na recykláciu.