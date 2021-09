Kerekesova Cenzorka má svetovú premiéru na MFF v Benátkach

Bratislava 2. septembra (TASR) - Celovečerný hraný debut oceňovaného dokumentaristu Petra Kerekesa Cenzorka má vo štvrtok svetovú premiéru na MFF v Benátkach (1. - 11. 9.). Predstaví sa v súťažnej sekcii Orizzonti, venovanej filmom, ktoré reprezentujú najnovšie estetické trendy v zahraničnej kinematografii. "O ceny sa uchádza v konkurencii 18 filmov z celého sveta. Pri tejto príležitosti prichádzajú tvorcovia s prvým medzinárodným trailerom," informovala TASR PR manažérka Zuzana Kizáková.



"Z mnohých príbehov žien v odeskej väznici ma inšpiroval najviac príbeh Lesji, ktorá zabila svojho muža zo žiarlivosti a do väzenia prišla už tehotná. Jej pôrodom sa začína film," priblížil Kerekes, ktorý strávil šesť rokov návštevami a nakrúcaním v ukrajinskej ženskej väznici. Väčšina protagonistiek vo filme odohráva svoj skutočný príbeh, no jeho snímka tentoraz nie je dokumentárna. Keď sa dozvedel, že film bude v Benátkach, najviac sa potešil predstave troch žien, hlavných predstaviteliek, na červenom koberci: "Ljuba, podľa ktorej životného príbehu sme film nakrútili, Irina - skutočná dozorkyňa v ženskej väznici, ktorá hrá samu seba, a Marina - mladá herečka z Odesy. Tri úplne odlišné ženy, ktoré spája náš film."



Irina je oddanou dozorkyňou vo väznici č. 74 v Odese, kde stráži viac ako sto väzenkýň. Lesja, odsúdená na sedem rokov za zločin z vášne, je jednou z nových žien prichádzajúcich do basy. Je tehotná so svojím prvým dieťaťom. Kým si Lesja postupne zvyká na pravidlá väzenského života, zisťuje tiež, že viaceré jej spoluväzenkyne postihol podobný osud. Matky s malými deťmi majú povolenie ich raz za čas navštíviť v oddelenej časti väznice, čo im prináša zopár chvíľ šťastia. Pokiaľ však väzenkyňa nenájde pre svoje dieťa domov po jeho tretích narodeninách, potomka umiestnia do sirotinca, čo je tragédia pre každú matku a dieťa, ako aj ťažká rutina pre Irinu, ktorá je zodpovedná za odovzdávanie detí do sociálnej starostlivosti. Pod zámkom a takmer s nikým, na koho by sa mohla obrátiť vo svete vonku, musí Lesja nájsť spôsob, ako zabrániť tomu, aby jej syn skončil v detskom domove.







Na červenom koberci v Benátkach snímku osobne predstaví početná delegácia na čele s režisérom. Film pred medzinárodným festivalovým publikom uvedú napokon len dve zo spomínaných žien, a to Marina Klimova, profesionálna ukrajinská herečka v hlavnej úlohe, a Irina Kiryazeva, skutočná väzenská dozorkyňa. "Ljuba, ktorá sa medzičasom dostala na slobodu, do Benátok nezavíta, lebo čaká svoje druhé dieťa, ktoré tento mesiac porodí," dodala Kizáková.



Po Benátkach mieri Cenzorka na ďalší filmový festival v San Sebastiane (17. - 25. 9.). Slovenské publikum ju bude môcť vidieť počas slávnostného otvorenia festivalu Cinematik v Piešťanoch 14. septembra. Do slovenských kín film, ktorý vznikol v koprodukcii Slovenska, Česka a Ukrajiny, uvedie 14. októbra spoločnosť Filmtopia.