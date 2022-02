Kéry je rád, že rezort zahraničia nevyzýva na opustenie Ukrajiny

Bratislava 12. februára (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda parlamentného zahraničného výboru Marián Kéry (Smer-SD) je rád, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR nevyzýva diplomatov a občanov, aby opustili Ukrajinu. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová nemá informácie o tom, že by sa niečo také chystalo.



Vojaci Ruskej federácie sa podľa slov Kéryho nachádzajú na svojom území a tam si môžu robiť, čo chcú. Poznamenal, že nie je zástancom zbrojenia. "Nemyslím si, že Ruská federácia sa chystá napadnúť Ukrajinu," povedal predseda parlamentného zahraničného výboru. Zemanová verí, že je stále pravdepodobné mierové riešenie konfliktu. "Myslím si, že všetky naše zložky, ktoré sú v bezpečnostnej rade, podrobne monitorujú situáciu," uviedla. Situácia je síce podľa jej slov napätá, ale zatiaľ sa nevyzýva na to, aby sa z Ukrajiny stiahli občania SR alebo slovenskí diplomati.



Dvojica diskutujúcich hovorila aj o situácii v parlamente počas tohto týždňa. Dohoda o obrannej spolupráci medzi vládou SR a USA neohrozuje podľa Zemanovej suverenitu. "Je to výhodná zmluva pre Slovensko," povedala. Zmluva je podľa nej podpísaná a mohlo by sa už skončiť s rozoštvávaním, vyzvala. Priestor na diskusiu k dohode bol podľa Zemanovej dostatočný, oceňuje aj interpretačnú doložku, o ktorú požiadala prezidentka. Kéry uviedol, že za vlády Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd jeho strana uviedla, že zmluva s USA je nevýhodná.



Kéry vyjadril nesúhlas s tým, že generálny prokurátor SR nedostal priestor na vystúpenie v pléne Národnej rady SR. Podľa Zemanovej išlo o správne rozhodnutie. Tvrdí, že jeho názor bol známy.



Podľa Zemanovej sa hlava štátu nemala obrátiť na Ústavný súd SR ani počkať s ratifikáciou dohody. Kéry nesúhlasí s tým, že prezidentka krátko po jej schválení v parlamente zmluvu ratifikovala. Zároveň dodal, že Smer-SD chce v krátkom čase zozbierať čo najviac podpisov na referendum a je zvedavý, ako bude postupovať prezidentka.