Kéry nie je proti tomu, aby Ukrajina mala štatút kandidátskej krajiny

Bratislava 14. júna (TASR) - Predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) nie je proti tomu, aby Ukrajina dostala štatút kandidátskej krajiny do EÚ. Na margo skutočnosti, že nepodpísal iniciatívu k udeleniu štatútu, uviedol, že nesúhlasil s časťou o ukončení energetickej závislosti od Ruska.



Kéry zdôraznil, že podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie, no jej požiadavka na členstvo musí prejsť štandardným procesom. "Nie som proti tomu, aby Ukrajina dostala štatút kandidátskej krajiny, ale odmietam účelové a sugestívne vyhlásenia, ktoré sa v niektorých častiach stavajú proti záujmom SR," dodal.



Skutočnosť, že dané vyhlásenie nepodpísal, nevníma ako premárnenú šancu smerom k európskym ambíciám Ukrajiny.



Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) v pondelok (13. 6.) skritizoval Kéryho za to, že nepodpísal iniciatívu k udeleniu kandidátskeho štatútu Ukrajine. Absenciu podpisu označil za vážnu chybu, ktorá je nepochopiteľná a ide proti záujmom Slovenska.



V iniciatíve z 10. júna predsedovia zahraničných výborov parlamentov viacerých krajín EÚ vyzvali na udelenie kandidátskeho štatútu na členstvo v Únii pre Ukrajinu.