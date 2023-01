Kéryho mrzí, že sa pri vojne prestalo hovoriť o mierových riešeniach

Bratislava 4. januára (TASR) - Predsedu Zahraničného výboru Národnej rady SR Mariána Kéryho (Smer-SD) mrzí, že vládni politici aj viacerí európski lídri prestali v súvislosti s vojnou na Ukrajine hovoriť o mieri a diplomatických rokovaniach. "Ich jazyk sa zúžil len na pritvrdenie sankcií voči Ruskej federácii a dodávku zbraní pre Ukrajinu," skonštatoval pre TASR.



Podotkol, že v roku 2022 vo svete rezonovala najmä vojenská agresia Ruskej federácie voči Ukrajine. V tejto súvislosti súhlasí s humanitárnou pomocou i pomocou utečencom, kritizuje však dodávku zbraní na Ukrajinu. "Od začiatku konfliktu hovorím, že dodávka zbraní pre jednu či druhú stranu vojenský konflikt len predlžuje," dodal. V tomto roku je podľa neho potrebné urobiť všetko pre to, aby sa vojenský konflikt na Ukrajine čo najskôr skončil. Zdôraznil, že inak ako diplomatickou mierovou cestou to nepôjde.



Vláda podľa neho nedostatočne podporuje Vyšehradskú štvorku (V4) a neváži si v nej svoje členstvo. "Takisto som si všimol, že sme neboli solidárni voči Poľsku a už vôbec nie voči Maďarsku, ktoré je obvinené zo strany Európskej komisie za nedodržiavanie právneho štátu," uviedol. Myslí si, že zo strany eurokomisie ide o trestanie Maďarska "za jeho častokrát autonómne názory."



Kritizuje aj dočasne povereného ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera. Podotkol, že ako diplomat sa často k politickým témam vyjadroval nediplomaticky. Naopak ako politikovi mu podľa neho oveľa viac vyhovuje diplomatický jazyk bez toho, že by sa šéf diplomacie k témam vyjadroval zásadným politickým spôsobom. "Vrchol toho je jeho dezorientácia, keď povedal, že SR nie je vonkajšou hranicou schengenského priestoru. A vôbec sa mi nepáčilo, keď si na tlačovej konferencii dovolil kritizovať svojho maďarského kolegu Szijjártóa za to, že sa stretol s predstaviteľmi strany Smer-SD," dodal Kéry.