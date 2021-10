Prokuratúra: Kriminalisti o výsluchu Santusovej na polygrafe zavádzajú

Bratislava 22. októbra (TASR) – Krajská prokuratúra Bratislava sa ohradila voči informáciám Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ PZ) k výsluchu vyšetrovateľky Diany Santusovej. Označila ich za nepravdivé a zavádzajúce. "Je zrejmá snaha vtiahnuť Krajskú prokuratúru Bratislava do sporov iných štátnych orgánov, v ktorých nemá krajská prokuratúra žiadnu pôsobnosť," uviedla v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) Dalibor Skladan.



Informoval, že krajský prokurátor v Bratislave sa s Martinom Mackovičom, zástupcom riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), nikdy nestretol, ani s ním nekomunikoval. "A to ani v súvislosti s psychofyziologickým vyšetrením vyšetrovateľky Diany Santusovej na tzv. detektore lži, ktorého príprava, obsah ani priebeh, nie sú v kompetencii prokurátora a na samotné vyšetrovanie nemá žiadny vplyv," zdôraznil Skladan. "Rovnako sa krajský prokurátor v tejto súvislosti nestretol ani so spomínanou vyšetrovateľkou, ani s ňou o vyšetrení na detektore lži nehovoril," dodal Skladan.



Pripomenul, že prvotná žiadosť na Národný bezpečnostný úrad o prípadnú spoluprácu pri vykonaní psychofyziologického overenia pravdovravnosti vyšetrovateľky Santusovej bola vtedajším povereným riaditeľom ÚIS pánom Petrom Scholtzom zaslaná ešte 26. augusta.



"Dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava sa so zástupcom riaditeľa ÚIS na jeho podnet stretol v septembri 2021, pán Mackovič ho okrem iného informoval, že Národný bezpečnostný úrad je pripravený poskytnúť plnú súčinnosť s vykonaním vyšetrenia vyšetrovateľky Santusovej na polygrafe, tzv. detektore lži, v prítomnosti pracovníka KEÚ PZ. Uvedený postup vzal dozorový prokurátor na vedomie a nevydal v tejto súvislosti žiadny pokyn ani usmernenie pánovi Mackovičovi, ani nikomu inému," oznámil Skladan.



Santusová je bývalou vedúcou špecializovaného vyšetrovacieho tímu zriadeného v pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby. V júli jej pozastavili činnosť. Zdôvodnili to pochybnosťami o jej objektivite a nestrannosti.