Kiča: Nový zákon o EIA nemôže okresať právo vstupovať do konaní

Bratislava 12. októbra (TASR) - Nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredia (EIA) má byť moderný a transparentný. Nemôže okresať právo verejnosti aktívne vstupovať do konaní. Uviedol to štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.



"Je potrebné brať ohľad na medzinárodné záväzky, znenie smernice o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a najmä na predpokladané vplyvy projektov na životné prostredie a chránené územia. Našou povinnosťou je nastaviť pravidlá EIA tak, aby bolo chránené toto právo občanov," povedal Kiča.



Zákon o EIA sa má skĺbiť so stavebným zákonom a zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. "Iba správne fungujúca súhra týchto zákonov pomôže Slovensku zdynamizovať regulačné a povoľovacie procesy, ale zároveň pomôže aj v boji s klimatickou krízou a zabezpečí dostatočnú ochranu prírode," poukázal envirorezort.



Ministerstvo zatiaľ návrh nového zákona do legislatívneho procesu nepredložilo. V parlamente je však v súčasnosti novela zákona o EIA z dielne viacerých poslancov, o ktorej by sa malo rokovať na ďalšej schôdzi. Návrh má zabrániť šikanóznym obštrukciám zo strany verejnosti. Občianske združenie Via Iuris vyzvalo poslancov, aby návrh odmietli. Zmeny podľa nich obmedzia najmä práva aktívnych ľudí ovplyvniť výstavbu vo svojom okolí a obmedzia aj možnosti odborných orgánov chrániť verejné záujmy.



Návrh na zmenu zákona predložili do parlamentu aj poslanci Milan Kuriak a Peter Kremský (obaja OĽANO). Cieľom ich návrhu je zrýchlenie niektorých procesov, ktoré je potrebné absolvovať pri zásahoch do zeme na využívanie geotermálnej energie.