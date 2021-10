Kiča: SR víta stratégiu EÚ pre lesy

Brusel/Luxemburg 6. októbra (TASR) - Eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginius Sinkevičius ocenil reformné úsilie Slovenska zamerané na lepšiu ochranu národných parkov. Pre TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča po stredajšom zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu.



So Sinkevičiusom hovoril Kiča o pozícii SR v oblasti ochrany prírody. Predstavil mu reformné úsilie v oblasti národných parkov so snahami dobudovať zonáciu jednotlivých národných parkov a tiež prípravu zákonov o ochrane prírody a krajiny.



"Komisár podporil toto reformné úsilie a zdôraznil, že tieto opatrenia sú odpočtovateľné v rámci plánu obnovy a odolnosti," povedal Kiča. Podľa neho Sinkevičius zdôraznil, že Slovensko musí dodržať záväzky voči EÚ v rámci sústavy Natura 2000, kde eurokomisia eviduje niektoré nedostatky.



Šéfovia envirorezortov v stredu schválili pozíciu, s ktorou EU ide na klimatický summit OSN v Glasgowe (COP26), zanalyzovali novú stratégiu EÚ pre lesy a rokovali aj cenách energií a o energetickej chudobe. Podľa Kiču to je téma, ktorú Slovensko presadzuje na všetkých bilaterálnych rokovaniach a spoločne s Vyšehradskou štvorkou (V4).



Uviedol, že V4 vystupuje v opozícii voči tým členom EÚ, ktorí hovoria o prepojení plnenia klimatických cieľov z legislatívneho balíka Fitfor55 so zvyšovaním cien energií. "Slovensko si nemyslí, že klimatické ciele a obchodovanie s emisnými kvótami sú dôvodom rastu cien energií. Na tom sa zhodli aj iné členské štáty, že sú za tým neraz aj problémy, ktoré súvisia s domácou politikou a domácim trhovým vývojom. Veríme, že aktuálny rast cien energií je skôr dočasný problém vyvolaný trhovým prostredím," konštatoval Kiča.



Rada ministrov podľa neho privítala budúcu stratégiu EÚ pre lesy, ktorú práve predstavila Európska komisia. Ocenil, že táto stratégia nevníma lesy len ako obnoviteľné zdroje drevnej hmoty, ale dôraz kladie na lesy ako na ekosystémy plniace vodozádržné funkcie, produkujúce kyslík a chrániace biodiverzitu.



Európsky dvor audítorov v utorok síce poukázal na zachovanie výmery európskych lesov, ale skritizoval ich celkový stav. "Je preto namieste, aby sme prihliadali na lesy a stratégiu EÚ najmä z pohľadu klimatických zmien a bezprecedentnej krízy biodiverzity," povedal Kiča. Dodal, že SR v tomto smere vysiela pozitívne signály, keď agrorezort a envirorezort majú jednotnú pozíciu a podporujú ambiciózne ciele novej stratégie EÚ pre lesy. "Lesy vnímame nielen z pohľadu ich hospodárskeho využitia, ale aj z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja," dodal.