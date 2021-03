Kiná môžu žiadať o dotáciu za predstavenie filmov

Bratislava 17. marca (TASR) – Prevádzkovatelia kín môžu do 29. marca požiadať Audiovizuálny fond (AvF) o dotáciu podľa dosiahnutej návštevnosti na slovenské alebo európske kinematografické diela. Informáciu zverejnil fond na svojom webe.



"Do výpočtu sumy podpory možno zaradiť iba preukázateľne predané vstupenky na audiovizuálne predstavenie, ktoré bolo uskutočnené v období od 1. januára do 31. decembra 2020," zdôraznil fond.



Upozornil zároveň, že za audiovizuálne predstavenie sa okrem klasických filmových predstavení v kinosálach považuje aj verejné uvedenie diela organizované prevádzkovateľom kina za úhradu formou streamovania cez internet, ak je počet predaných prístupov na takéto uvedenie diela overiteľný a prevádzkovateľ kina tento počet uviedol do štatistík návštevnosti.



Spolu s Úniou filmových distribútorov SR, Slovenským filmovým ústavom a Združením prevádzkovateľov kín zverejňuje fond zoznam kinematografických diel, ktorých verejné uvedenie je možné zarátať do žiadosti o dotáciu.



Ďalšie detaily sú na stránke AvF.