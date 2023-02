KInIT bude s dezinformáciami bojovať s vedcami jazykových technológií

Bratislava 21. februára (TASR) - Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) bude v boji s dezinformáciami spolupracovať s odborníkmi na jazykové technológie. "Pre KInIT je to zároveň šanca zviditeľniť sa na európskej úrovni, získať množstvo nových skúseností, ktoré vieme implementovať do slovenského kontextu," priblížil hlavný riešiteľ projektu Marián Šimko.



Hlavným cieľom trojročného medzinárodného projektu DisAI je zlepšenie využívania jazykových technológií a dôveryhodnej umelej inteligencie v boji proti dezinformáciám. "Oslovili sme najprestížnejšie inštitúcie v oblasti výskumu jazykových technológií a dôveryhodnej umelej inteligencie v Európe a do grantového programu Horizont Európa sme sa zapojili spoločne," doplnil Šimko.



Ich dlhodobým zámerom je pomôcť ochrane digitálnej spoločnosti. "Spolu s partnermi chceme vyvinúť nové metódy na podporu boja s dezinformáciami a posunúť výskum v tejto oblasti výrazne smerom dopredu," objasnil. Úplná automatizácia boja proti dezinformáciám je podľa Šimka ťažko dosiahnuteľná. "Chceme však overovanie faktov rôznymi metódami zefektívniť a urýchliť," doplnil.



KInIT je nezávislý neziskový inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií. Združuje a vychováva expertov, pokrývajúc umelú inteligenciu a viaceré ďalšie oblasti informatiky.