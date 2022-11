KInIT: Nový web ukazuje, ako sa algoritmami šíria dezinformácie online

Bratislava 28. novembra (TASR) - Nový animovaný web vysvetľuje, ako sa s pomocou odporúčacích algoritmov šíria dezinformácie na internete. Spustil ho Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT). Na webe zverejnili príbeh, ktorý vychádza zo štúdie realizovanej výskumníkmi inštitútu.



Príbeh priblíži manažéra, ktorý ochorie a cez odporúčanie od kamaráta sa na internete dostane k zaručeným radám, ako poraziť prechladnutie. Postupne sa prepracuje k informáciám o nefunkčnosti bežnej medicíny a nakoniec ho po vypití čistiaceho prostriedku odváža sanitka.



Ťažiskom príbehu nie je on sám, ale technologická príčina šírenia dezinformácií. "Chceli sme poukázať na silný vplyv odporúčacieho algoritmu na uzavretie používateľa do dezinformačnej bubliny," vysvetlil výskumník Jakub Šimko. Web sprevádza aj edukačné video.



Príbeh má ukázať, ako algoritmy fungujú a priamo zasahujú do životov užívateľov bez toho, aby o tom vedeli. Vysvetľuje aj systém personalizovaného obsahu a reklamy, ktorá je zdrojom príjmov pre sociálne médiá a popisuje rozdiel medzi sociálnymi médiami a tradičnými médiami a ich reguláciou.



Autorka príbehu Andrea Horváthová pripomenula, že za posledné dva roky, od prepuknutia pandémie ochorenia COVID-19, sa situácia s dezinformáciami na Slovensku výrazne zhoršila. "Spoločnosť je citeľne polarizovaná a šírenie dezinformácií cez sociálne médiá ovplyvňuje každodennú komunikáciu, diskurz aj dianie. Ľudia však často nerozumejú, akú rolu v tomto konflikte hrajú sociálne médiá," uzavrela.