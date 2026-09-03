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Kino Lumiére premietne tri divácke trháky MFF Art Film 2026
Vybrali sme tri filmy, ktoré v Košiciach rezonovali najviac, a teší nás, že si ich teraz vychutná aj bratislavské publikum, hovorí umelecký riaditeľ festivalu Art Film Martin Palúch.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Divácky najpríťažlivejšie filmy z 32. ročníka medzinárodného filmového festivalu Art Film uvedie bratislavské kino Lumiére. Prehliadka Ozveny Art Filmu ponúkne od 3. do 17. septembra počas troch septembrových štvrtkov kriminálny triler Ladič od oscarového režiséra Daniela Rohera, francúzsku kriminálnu drámu Prípad Bojarski inšpirovanú skutočným príbehom legendárneho falšovateľa a oceňovanú komornú drámu Ulica Malaga, ktorá si získala divákov na festivale v Benátkach.
„Vybrali sme tri filmy, ktoré v Košiciach rezonovali najviac, a teší nás, že si ich teraz vychutná aj bratislavské publikum,“ hovorí umelecký riaditeľ festivalu Art Film Martin Palúch.
Prehliadku otvorí Ladič, kriminálny thriller s prvkami drámy a romantiky. Ide o hraný debut kanadského dokumentaristu Daniela Rohera, ktorý v roku 2022 získal cenu publika na festivale Sundance za dokument Navalny a následne Oscara za najlepší celovečerný dokument. Hlavným hrdinom filmu je ladič klavírov Niki. „Jeho mimoriadne citlivý sluch dokáže ‚počuť‘ mechanizmus trezorov a otvárať ich. Keď sa ocitne pod tlakom finančných problémov, zapletie sa do sveta zločinu, ktorý ohrozuje jeho vzťahy aj vlastnú identitu,“ približuje Art Film snímku, v ktorej sa v úlohe mentora predstaví Dustin Hoffman po boku Lea Woodalla v hlavnej úlohe.
Francúzsky kriminálny film režiséra Jeana-Paula Salomého je inšpirovaný skutočným príbehom jedného z najgeniálnejších falšovateľov peňazí 20. storočia. V povojnovom Francúzsku poľský utečenec a inžinier Jan Bojarski využíva svoj mimoriadny technický talent na výrobu takmer dokonalých bankoviek. Celé roky ich v utajení vyrába na vlastnom dvore, a to v takej kvalite, že oklame aj Francúzsku národnú banku. „Proti nemu stojí posadnutý komisár, pre ktorého sa prípad mení na osobnú misiu a dramatickú hru na mačku a myš,“ dodáva festival k filmu, v ktorom Bojarského stvárňuje Reda Kateb.
Záver prehliadky bude patriť komornej dráme marockej režisérky Maryam Touzani Ulica Malaga, ktorá „je citlivou reflexiou staroby, identity a práva rozhodovať o vlastnom živote“. Starnúcej Španielke Maríi Ángeles, ktorá prežila celý život v Tangeri, naruší pokoj dcéra, keď sa rozhodne predať byt, v ktorom María žila celé desaťročia. María sa odmieta zmieriť so stratou domova a púšťa sa do boja o svoj životný priestor i spomienky. V hlavnej úlohe sa predstaví Carmen Maura, múza španielskeho režiséra Pedra Almodóvara. Film získal na MFF v Benátkach Cenu divákov v sekcii Venice Spotlight a stal sa marockým kandidátom na Oscara za najlepší medzinárodný film.
„Vybrali sme tri filmy, ktoré v Košiciach rezonovali najviac, a teší nás, že si ich teraz vychutná aj bratislavské publikum,“ hovorí umelecký riaditeľ festivalu Art Film Martin Palúch.
Prehliadku otvorí Ladič, kriminálny thriller s prvkami drámy a romantiky. Ide o hraný debut kanadského dokumentaristu Daniela Rohera, ktorý v roku 2022 získal cenu publika na festivale Sundance za dokument Navalny a následne Oscara za najlepší celovečerný dokument. Hlavným hrdinom filmu je ladič klavírov Niki. „Jeho mimoriadne citlivý sluch dokáže ‚počuť‘ mechanizmus trezorov a otvárať ich. Keď sa ocitne pod tlakom finančných problémov, zapletie sa do sveta zločinu, ktorý ohrozuje jeho vzťahy aj vlastnú identitu,“ približuje Art Film snímku, v ktorej sa v úlohe mentora predstaví Dustin Hoffman po boku Lea Woodalla v hlavnej úlohe.
Francúzsky kriminálny film režiséra Jeana-Paula Salomého je inšpirovaný skutočným príbehom jedného z najgeniálnejších falšovateľov peňazí 20. storočia. V povojnovom Francúzsku poľský utečenec a inžinier Jan Bojarski využíva svoj mimoriadny technický talent na výrobu takmer dokonalých bankoviek. Celé roky ich v utajení vyrába na vlastnom dvore, a to v takej kvalite, že oklame aj Francúzsku národnú banku. „Proti nemu stojí posadnutý komisár, pre ktorého sa prípad mení na osobnú misiu a dramatickú hru na mačku a myš,“ dodáva festival k filmu, v ktorom Bojarského stvárňuje Reda Kateb.
Záver prehliadky bude patriť komornej dráme marockej režisérky Maryam Touzani Ulica Malaga, ktorá „je citlivou reflexiou staroby, identity a práva rozhodovať o vlastnom živote“. Starnúcej Španielke Maríi Ángeles, ktorá prežila celý život v Tangeri, naruší pokoj dcéra, keď sa rozhodne predať byt, v ktorom María žila celé desaťročia. María sa odmieta zmieriť so stratou domova a púšťa sa do boja o svoj životný priestor i spomienky. V hlavnej úlohe sa predstaví Carmen Maura, múza španielskeho režiséra Pedra Almodóvara. Film získal na MFF v Benátkach Cenu divákov v sekcii Venice Spotlight a stal sa marockým kandidátom na Oscara za najlepší medzinárodný film.