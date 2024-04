Kino Lumiére uvedie priamy prenos z predstavenia Dejvického divadla

Bratislava 4. apríla (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére uvedie v nedeľu 7. apríla priamy prenos z pražského Dejvického divadla. Na veľkom plátne si diváci budú môcť pozrieť oceňované predstavenie Elegance molekuly. Autorom divadelnej hry o českom vedcovi Antonínovi Holom, ktorý revolučným spôsobom zmenil liečbu HIV a žltačky, je režisér Petr Zelenka. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Predstavenie dáva možnosť nahliadnuť do života jedného z najvýznamnejších chemikov 20. storočia Antonína Holého. Ten zásadne ovplyvnil životy ľudí po celom svete svojimi objavmi antivirotík používaných pri nákaze HIV, hepatitídy typu B či oparov. Hra zachytáva dramatickú cestu počas výskumu liečivej molekuly, ale aj strasti vzniku liekov prostredníctvom farmaceutických firiem. Ako ďalej uvádza SFÚ, pre zachytenie autenticity sa na scenári podieľali aj pracovníci Ústavu organickej chémie a biochémie Akadémie vied Českej republiky, kde Holý pôsobil.



"Pán profesor Holý a jeho tím vymysleli funkčnú termináciu reťazenia DNA. Boli v správnom čase na správnom mieste a boli pripravení. Ich životný príbeh obsiahol zánik bipolárneho sveta, nástup HIV, ale aj vznik gigantickej farmaceutickej firmy, ktorá sa do prvej svetovej desiatky dostala práve vďaka tým trom českým molekulám," hovorí Zelenka. "Začal som o tom všetkom hovoriť s kamarátmi a známymi a zistil som, že väčšina z nich Antonína Holého nepozná. Tak som sa pustil do písania," dodal k vzniku hry oceňovaný divadelný režisér, ktorý je na Slovensku známy predovšetkým ako filmový tvorca (Knoflikáři, Rok diabla, Príbehy obyčajného šialenstva, Modelár). Zelenka je rovnako autorom scenára kultového filmu Davida Ondříčka Samotári.



Divadelnú hru Elegance molekuly ocenili na Cenách divadelnej kritiky ako najlepšiu prvýkrát uvedenú českú hru roka. V hlavnej úlohe Antonína Holého sa predstaví Martin Myšička, ďalej účinkujú Ivan Trojan, Veronika Khek Kubařová, Zdeňka Žádníková, Pavel Šimčík, Petr Vršek, Vladimír Polívka, Václav Jiráček, Elizaveta Maximová a Lada Jelínková.



Ide o prvý priamy prenos divadelného predstavenia v Kine Lumiére. Pražské Dejvické divadlo, ktorého predstavenia sú dlhodobo vopred vypredané, sa takto snaží sprístupniť svoje predstavenia širokému okruhu divákov v Česku aj na Slovensku.