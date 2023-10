Kiska: Rozhodnutie súdu ma prekvapilo a nesúhlasíme s ním, odvoláme sa

Poprad 11. októbra (TASR) - Bývalého prezidenta Andreja Kisku prekvapilo rozhodnutie Okresného súdu Poprad, ktorý ho spolu s konateľom firmy KTAG Eduardom K. uznal za vinných z trestného činu pokračovacieho daňového podvodu. Uviedol to v reakcii na rozsudok, v ktorom mu sudkyňa vymerala trest odňatia slobody na dva roky s trojročným podmienečným odkladom, peňažný trest 15.000 eur a zákaz vykonávať funkciu konateľa či štatutára obchodnej spoločnosti. S rozhodnutím súdu nesúhlasí a odvolá sa. To, či sa odvolá aj prokurátor, zatiaľ nie je jasné.



Súd podľa Kisku odmietol vypočuť súdneho znalca a nezohľadnil niektoré výpovede svedkov. "V rozsudku som zachytil vety, ktoré sú na hony vzdialené od reality podnikateľského prostredia. Verím, že odvolací súd vypočuje naše argumenty a rozhodne v prospech spravodlivosti," uviedol bývalý prezident.



Obhajca prezidenta Peter Kubina dodal, že sa voči rozsudku odvolajú v celom rozsahu. Podľa neho došlo k nepochopeniu podstatných okolností zo strany súdu. "Sme presvedčení, že tento skutok nie je trestným činom a budeme sa snažiť o tomto názore presvedčiť aj odvolací súd. Ak toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, stane sa precedensom, pretože len čo daňový úrad vytkne daňovníkovi, že nesprávne uplatnil odpočet DPH, podal nesprávne daňové priznanie, tak v takom prípade každý takýto podnikateľ by mal byť trestne stíhaný," skonštatoval Kubina. Upozornil, že ide o prvý prípad u nás, keď sa takýto skutok dostal vôbec pred súd.



Prokurátor krajskej prokuratúry po skončení pojednávania uviedol, že si ponechá lehotu na vyjadrenie, či sa voči rozsudku odvolá alebo nie.



Obžalovaní podľa sudkyne zahrnuli v rokoch 2013 a 2014 do účtovníctva firmy KTAG účtovné a daňové doklady, ktoré neboli predmetom podnikateľskej činnosti zapísanej v obchodnom registri. Sudkyňa uviedla, že obžalovaní ich zaviedli do účtovníctva s cieľom si z nich neoprávnene uplatniť právo na odpočítanie DPH z volebnej prezidentskej kampane a tiež nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH v úmysle zadovážiť neoprávnený prospech spoločnosti KTAG.



Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami v roku 2014.