Kiska: Sankcie voči Putinovi musia byť výrazne tvrdšie

Bratislava 26. februára (TASR) - Sankcie voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi musia byť podľa bývalého prezidenta SR Andreja Kisku výrazne tvrdšie, aby to pocítili aj jeho oligarchovia. "Oni jediní asi majú vplyv na to, aby ho presvedčili na ukončenie zbytočného krviprelievania," uviedol na sociálnej sieti.



Rusi a Ukrajinci si podľa Kisku rozumejú ako Slováci a Česi. "Oba veľké národy žili vedľa seba dlhé roky v mieri. Je neuveriteľné, že jeden šialenec dokáže vydať rozkaz na zabíjanie vlastných 'bratov a sestier'," vyhlásil Kiska. Ako podotkol, Putin si "sadol do lavice" s ľuďmi ako Adolf Hitler, zabíjajúcich nevinných ľudí pre vlastnú pýchu a túžbu po moci.



Bývalá hlava štátu sa hanbí za "ruských trolov" v slovenskom parlamente a varuje slovenských demokratických lídrov, aby nepodcenili ochranu demokracie a bezpečnosť na Slovensku.



Kiska vyzval verejnosť na pomoc Ukrajine. Sám deklaruje ochotu poskytnúť svoju chatu pre ukrajinské matky s deťmi, ktoré utekajú pred vojnou.