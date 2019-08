Kiska:Nie sme právny štát, keď tí, čo mali stáť pred súdom,korumpovali

Veronika Remišová povedala, že minulý týždeň podala podnety na policajnú inšpekciu s vážnymi podozreniami na prepojenie organizovaných skupín na štátne bezpečnostné zložky.

Bratislava 15. augusta (TASR) – Slovensko nie je určite právnym štátom a nemôže ním byť v situácii, keď tí, ktorí by mali stáť pred súdom, vykonávali korupciu, podvody a bezstarostne sa usmievali. Druhí ľudia, ktorí boli pre politickú moc nepríjemní, boli diskreditovaní a boli voči nim vznášané obvinenia. Na margo zverejnenej údajnej komunikácie podnikateľa Mariana K. a Aleny Zs., ktorí sú obvinení z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, to vo štvrtok vyhlásil líder vznikajúcej strany Za ľudí a bývalý prezident SR Andrej Kiska.



"To, aký prívlastok dáme nášmu štátu, nechám na občanov," povedal Kiska. Upozornil, že Marian K. mal cez svoje spojky ovplyvňovať políciu a priamo komunikoval s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a bývalým premiérom a súčasným predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. "Takto bola naša krajina riadená," tvrdí Kiska.



Predstaviteľka vznikajúcej strany Za ľudí Veronika Remišová povedala, že minulý týždeň podala podnety na policajnú inšpekciu s vážnymi podozreniami na prepojenie organizovaných skupín na štátne bezpečnostné zložky. "Táto situácia vážne podkopáva základy štátu a bezpečnosť občanov. Keď sme mali kauzu Gorila, tak to bolo najmä o kšeftoch. Táto situácia je zásadne iná, pretože sa tu nejedná len o kšefty, ale o ovplyvňovanie polície, súdov, politikov a táto situácia stála dvoch mladých ľudí život," skonštatovala.



Kiska zároveň informoval, že vo štvrtok rokovali s predstaviteľmi strán Spolu a Progresívne Slovensko (PS). Okrem Mariana K. a jeho komunikácie sa venovali aj téme Ústavného súdu SR, vzájomnej spolupráci strán, ale aj rozoberali priznanie lídra PS Michala Trubana, že opakovane užíval marihuanu a pred 12 rokmi vyskúšal aj LSD. "S drogami nesmieme žartovať a ani o nich ironicky hovoriť. Drogy dokážu byť obrovským nešťastím pre mladých ľudí,“ vyhlásil Kiska. Ocenil, že sa Truban ospravedlnil, s jeho postojom, ktorý zaznel vo videu, však zásadne nesúhlasí.



"Napriek tomu som presvedčený, že spolu s pánom Trubanom a Beblavým i ďalšími z demokratickej opozície vytvoríme jasnú, silnú a spoľahlivú vládu po ďalších parlamentných voľbách," tvrdí Kiska. Strany SaS, KDH, PS, Spolu, OĽaNO a Za ľudí musia podľa jeho slov nachádzať k sebe cestu a uvažovať, ako po voľbách prevziať moc v štáte.