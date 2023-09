Kišš: Migračná kríza v SR vrcholí, predpokladá sa pokles migrantov

Bratislava 7. septembra (TASR) - Migračná kríza na Slovensku vrcholí. Predpokladá sa, že počet migrantov bude klesať. Vo štvrtok to priblížil prvý viceprezident Policajného zboru (PZ) Branko Kišš.



"Momentálne migračná kríza vrcholí a predpokladáme, že počet migrantov bude klesať aj s prichádzajúcou zimou a so zmenou počasia," dodal Kišš. Podotkol, že niektorí migranti prichádzajú a niektorí odchádzajú. Momentálne podľa jeho slov riešia transport migrantov, ktorí sú na juhu Slovenska, aj do iných častí Slovenska.



Pripomenul, že nemajú evidovaný žiaden trestný čin ani priestupok. "Chcem týmto občanov upokojiť, že polícia v prípade potreby určite zasiahne. Nemáme ani informácie, že by sa k nejakým násilnostiam schyľovalo," uviedol s tým, že netreba šíriť paniku.



Okresný úrad vo Veľkom Krtíši, ktorý pre nelegálnu migráciu vyhlásil 1. septembra mimoriadnu situáciu, už prijal v regióne viaceré opatrenia. Premiér Ľudovít Ódor vyhlásil, že nelegálna migrácia nepredstavuje pre Slovensko bezprostrednú hrozbu. Situácia je podľa neho pod kontrolou. Migranti na Slovensku podľa predstaviteľov vlády nechcú ostať a smerujú najmä do Nemecka.