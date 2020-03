K. Kičura trvá na tom, že postupoval zákonne

Bratislava 22. marca (TASR) - Predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán Kičura trvá na tom, že pri nákupoch zdravotníckych pomôcok sa konalo v zmysle zákona. Priznal, že pri nákupe rýchlotestov došlo k chybe, tá sa však podľa jeho slov dá napraviť. Iné zlyhanie nevidí. Povedal to v reakcii na premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý žiada jeho odvolanie.



"Od deviatej do jednej hodiny sme veľmi detailne vysvetlili a doložili každý jeden doklad, každý jeden papier ku všetkým zmluvám, ktoré boli uzavreté," povedal Kičura s tým, že s kontrolou pokračovali aj popoludní.



Kičura reagoval aj na kritiku v súvislosti s Matovičovými slovami, že SŠHR pod jeho vedením objednala nepotrebné a predražené testy. Tvrdí, že postupovali podľa objednávky ministerstva zdravotníctva na 200.000 kusov rýchlotestov a 200.000 kusov testov na výtery. Podotkol, že ponuku dostali len na rýchlotesty, a preto ich objednali.



"Dnes sa zistila chyba pri počítaní," poznamenal. Pokračoval, že objednali 200.000 balíkov a nie kusov, ako si pôvodne mysleli. Aj s tým podľa jeho slov súvisí vyššia suma objednávky. Zdôraznil, že spoločnosť okamžite kontaktujú a objednávka sa upraví.



Podotkol, že sa nenašlo iné porušenie v ostatných zmluvách. Tvrdí, že boli pritom skontrolované všetky postupy. Trvá na tom, že konali v súlade so zákonom. Zároveň odmieta tvrdenia, že sklady SŠHR sú prázdne. Poukázal na to, že vďaka ich zásobám mohla napríklad zasadať aj vláda, ktorá používala rúška z ich rezerv. Myslí si, že bývalá vláda sa k situácii postavila razantne a múdro.



Premiér Matovič avizoval, že na pondelkovom (23. 3.) rokovaní vlády požiada ministra hospodárstva, aby podal návrh na odvolanie šéfa SŠHR. Kičura potvrdil, že do sudcovského talára sa v najbližšej dobe vrátiť neplánuje.