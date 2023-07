Kladzianske ľudovo-umelecké divadlo pozýva na premiéru komédie

Kladzany 1. júla (TASR) - Kladzianske ľudovo-umelecké divadlo (KĽUD) uvedie v sobotu v premiére historicko-dobrodružnú komédiu s názvom Jak še u nas pred 100 rokami ďivadlo okocilo. Odohrá ju o 19.30 h na detskom ihrisku za školou v Kladzanoch v okrese Vranov nad Topľou.



Podľa umeleckého vedúceho a režiséra divadla Jozefa Jenča v hre sa snažia zachytiť vznik prvého predstavenia v Kladzanoch, ktoré bolo odohrané v roku 1923. Išlo o predstavenie od Ferka Urbánka Jezuliatko.



"Celá komédia je v podstate akoby takou cestou do histórie. Diváci dostanú historický exkurz od roku 1920 do roku 2023. Je to komediálny žáner, keď sa, samozrejme, v tom pôvodnom východoslovenskom dialekte snažíme poukázať alebo prísť na to, čo v roku 1923 spôsobilo v obci divadelný zápal," uviedol pre TASR Jenčo.



Ako povedal, za 13 rokov nacvičili približne 40 predstavení a deväť bábkových hier. "Nadšenie pre divadlo bolo vtedy obrovské. My sa v hre snažíme prísť na to, že ako k tomu došlo," priblížil Jenčo s tým, že premiéra hry bude v Kladzanoch a následne ju budú hrať počas celého leta.



"Je to hra urobená do exteriéru. Dá sa hrať vonku aj dnu, podľa toho, ako počasie dovolí. Aj preto to hráme dnes v areáli našej školy, kde sme si urobili akoby prírodný amfiteáter. Celý projekt, aj vlastne celé predstavenie organizujeme v spolupráci s Fondom na podporu umenia, ktorý nás podporil," povedal Jenčo.



Založením KĽUD-u nadviazal súbor na tradíciu ochotníckeho divadla, ktorú v obci tri roky po svojom príchode do Kladzian začal v roku 1923 učiteľ na miestnej škole Viliam Fleischer. "Fungujeme od roku 1999. Ročne urobíme dve premiéry a potom hráme nejakých 30 až 50 predstavení po Slovensku. Viac-menej po východnom, ale chodíme aj na stred a západ," dodal Jenčo.