Klezmeri sa albumom vracajú ku koreňom klezmer tancov a jidiš piesní

Bratislava 19. júla (TASR) - Skupina Pressburger Klezmer Band sa albumovou novinkou Korene/Roots vracia ku koreňom klezmerovej hudby. Na novom CD sa sústreďuje na spracovanie doposiaľ nenahratých alebo menej spracovaných tradičných klezmerových tancov a jidiš piesní. Kapela sa na štúdiovej nahrávke predstavuje vo svojom najširšom zložení. CD vyšlo vo vydavateľstve Real Music House.



"Tento album je v oblasti žánru klezmerovej hudby a jidiš piesní najhomogénnejší, lebo sme sa nevenovali príbuzným žánrom ako balkánska hudba alebo slovenský či rómsky folklór a ani neodbočili do džezu," priblížil huslista skupiny Andrej Werner. Výnimkou podľa jeho slov sú len dve skladby. "Jedna zo severného Chorvátska a jedna autorská, no aj tým sme dali podobný ráz ako v prípade ostatných skladieb, a to či už prekladom chorvátskeho textu do jidiš od Asie Fruman z Charkova, či samotným charakterom týchto skladieb," dodal.



Bratislavskí Klezmeri nahrali album vo svojom najširšom zložení. O vokály sa postarali Marta Potančoková, Ivana Ecetová a Juraj Adamuščin. Inštrumentálnu časť tradične tvorí Snežana Jović-Werner na akordeóne a sprievodný vokál zakladajúci člen kapely Samo Alexander (kontrabas a vokál), Valér Miko (klavír), Miro Lago (klarinet) a Andrej Werner (husle).



"Novinkou v zostave je bubeník Jakub Valíček, ktorý medzi nás skvele zapadol. Hosťovsky sa na albume podieľala dychová sekcia, s ktorou máme na jeseň veľké plány v projekte Pressburger Klezmer BIG Band - Maťo Noga a Matúš Krpelan na trombóne, Marek Bielik na trúbke a ďalší zakladajúci člen kapely Erik Rothenstein na saxofóne," poznamenal Werner, ktorý sa na albume podieľal aranžérsky a kompozične spolu so Samom Alexandrom, z externých aranžérov prispeli Dragan Mirković z Nového Sadu, Gregor Regeš a Mirka Haľamová. O vtipné preklady jidiš textov do slovenčiny sa postaral Ján Štrasser.



Album v rozpracovanej fáze pozastavila pandémia. Pôvodne mal byť hotový v marci 2020. "Sami sme boli prekvapení, ako rýchlo sme ho nahrali. Bolo to v podstate ako na koncerte, každá skladba zahratá dva- až trikrát a vybrali sme to, čo sa nám páčilo najviac," dodal Werner ku genéze CD Korene/Roots, ktorým sa kapela vracia k podstate hudby, ktorú miluje. "Je to výnimočne osobný album. Obdivuhodné je, že vznikal ako kompaktný a organický celok s minimálnou postprodukciou. Aj preto je taký autentický a živý," zhodnotil za vydavateľov Róbert Pospiš.