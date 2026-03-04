Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Klientske pracoviská fungujú od stredy v štandardnom režime

Klientske centrum. Foto: TASR - Roman Hanc

Klientske pracoviská ministerstva vnútra fungovali v utorok (3. 3.) z dôvodu údržby informačných systémov v obmedzenom režime.

Bratislava 4. marca (TASR) - Klientske pracoviská ministerstva vnútra (MV) fungujú od stredy v štandardnom režime. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann s tým, že rezort úspešne ukončil údržbu vo svojej komunikačnej infraštruktúre.

„Informačné systémy agendy dokladov, evidencie vozidiel, evidencie cudzincov, matrík a ohlasovní pobytu sú už klientskym pracoviskám k dispozícii. Pracoviská teda môžu prijímať a plnohodnotne vybavovať žiadosti klientov,“ ozrejmil.

Ministerstvo vnútra zároveň upozorňuje, že klienti, ktorí nemohli využiť zarezervovaný termín na vybavenie, si môžu zvoliť nový termín v ponuke rezervačného systému.

