Klimatická koalícia doniesla envirorezortu „fosílnu morenu“

Bratislava 22. apríla (TASR) - Klimatická koalícia doniesla na Deň Zeme ministerstvu životného prostredia "fosílnu morenu". Organizácie tak chceli upozorniť na potrebu ukončenia používania fosílnych zdrojov. Poukázali aj na naštartovanie zmeny, ktorá povedie k energetickej efektívnosti, rozvoju obnoviteľných zdrojov energie (OZE), podpore verejnej a bezmotorovej dopravy či podpore sociálne rizikových skupín obyvateľstva. Päť menších morien odniesla Klimatická koalícia na ďalšie dotknuté ministerstvá a na Úrad vlády SR.



"V piatok je Deň Zeme, je čas na nové začiatky, čas podporiť život a ukončiť dobu fosílnu. Nevypláca sa nám. Urobili sme viacero dobrých krokov. Sme však v zlej situácii a potrebujeme urobiť viac. Nestačí čakať na zvyšok sveta, aj my na Slovensku musíme byť ambiciózni, inak škodíme len sami sebe," povedala Dana Mareková z Klimatickej koalície. Tvrdí, že Slovensko potrebuje na transformáciu hospodárstva klimatický zákon, ktorý určí, o koľko má ktorý rezort znížiť emisie. Ministerstvá by podľa Marekovej mali na ročnej báze reportovať, ako dekarbonizácia pokračuje, a mali by o tom informovať verejnosť.



Ján Karaba zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE poukázal, že Európska únia realizuje opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti. Stupňuje aj rozvoj obnoviteľných zdrojov na dosiahnutie väčšej nezávislosti od fosílnych palív. "Väčšie využívanie OZE je popri energetickej efektívnosti jedným z pilierov, na ktorých by sme mali stavať," skonštatoval.



Na odovzdávaní "fosílnej moreny" sa zúčastnil štátny tajomník envirorezortu Juraj Smatana. Konflikt na Ukrajine podľa neho ukázal, aké je dôležité zbaviť sa v čo najväčšej možnej miere fosílnych palív pochádzajúcich z Ruska. "Môžeme zobrať túto krízovú situáciu na to, aby sme urýchlili našu transformáciu do nízkouhlíkovej alebo bezuhlíkovej budúcnosti," poznamenal Smatana s tým, že čím skôr sa Slovensko od fosílnych palív odstrihne, tým skôr sa zbaví klimatickej hrozby.



Zároveň pripomenul, že pred niekoľkými týždňami zvolal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) stálu konferenciu pre energetickú bezpečnosť Slovenska. Odborníci na nej riešili urýchlenie procesu upustenie od fosílnych palív aj energetickú efektívnosť. Ministerstvo tiež spolupracuje s enviroorganizáciami na tvorbe zákona o zmene klímy.