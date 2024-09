Klimatická koalícia: Míňanie financií z predaja emisií potrebuje ciele

Bratislava 4. septembra (TASR) - Klimatická koalícia sa obáva, či návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami zabezpečí efektívne míňanie financií v súlade s cieľmi znižovania emisií. Peniaze z predaja emisií sú dobrým zdrojom na pomoc ľuďom, samosprávam aj firmám a ochrane prírody a krajiny. TASR o tom informovala Klimatická koalícia v reakcii na vládou schválený návrh.



Návrh trojročného investičného plánu, ktorý bude schvaľovať vláda, nepovažuje koalícia za ideálny. Na efektívne využitie týchto zdrojov z emisných kvót je potrebné, aby boli v súlade so stratégiami znižovania emisií skleníkových plynov aj vzhľadom na sociálne zraniteľných obyvateľov. Taktiež je potrebné, aby sa pri výpočte príjmov Envirofondu použili reálne priemery za posledné tri roky, priblížila koalícia. Poukázala na to, že v návrhu zákona je len prognóza ministerstva financií, ktorá vytvára priestor na zníženie financovania ochrany prírody a klímy aj o niekoľko desiatok miliónov eur.



"Zákon mal potenciál zlepšiť využitie až 100 percent výnosov z emisných povoleniek. Žiaľ, je otázne ako ministerstvo financií bude prognózovať tieto príjmy a ako bude využitých do 50 percent prostriedkov, ktoré vláda môže na trojročné obdobie zveriť ministerstvám dopravy, hospodárstva a pôdohospodárstva," povedal Juraj Melichár z Priateľov Zeme - CEPA. Obáva sa, že výpočet a prerozdelenie financií priamo medzi ďalšie štyri rezorty oslabí základný cieľ, a to je znižovanie emisií skleníkových plynov. Tento cieľ malo garantovať práve Ministerstvo životného prostredia SR. "Radi by sme sa mýlili, avšak, stanoviská ministerstiev k sektorovým cieľom ukazujú, že tieto rezorty nemajú klimatické ciele ako prioritu," podotkol Melichár.



Je podľa neho veľkou škodou, že minister životného prostredia nevyužil už takmer dokončený Klimatický zákon, aby nasmeroval aktivity iných rezortov k ochrane klímy a prírody. "V tomto znení zákona sa obávame, že sa peniaze z Envirofondu môžu necielene pomíňať na gigantickú infraštruktúru a nezostanú peniaze na pomoc ľuďom s klimatickou krízou," poznamenala koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová. Dodala, že využívanie prostriedkov z Envirofondu bez jasných cieľov do roku 2030 môže Slovensko stáť veľa zbytočných investícií, zhoršujúcu sa verejnú dopravu, neobnovené budovy a vyrúbanú krajinu.



Vláda schválila, že na Slovensku by sa mal zaviesť nový systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Prvýkrát by sa do rozsahu jeho pôsobnosti mohli zahrnúť emisie z námornej dopravy. Cieľom je prispôsobiť systém na zníženie emisií do roku 2030. Zaviesť sa má aj nový samostatný systém obchodovania s emisiami pre budovy, cestnú dopravu a ďalšie odvetvia, najmä pre malý priemysel.