< sekcia Slovensko
Klimatická koalícia víta podporu EP na 90-percentné zníženie emisií
Ochranári pripomenuli, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spolu s ministrami susedných krajín V4 hlasovali proti tomuto návrhu a požadovali menej ambiciózny klimatický cieľ.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Klimatická koalícia víta podporu návrhu na zníženie čistých emisií skleníkových plynov o 90 percent do roku 2040 zo strany Európskeho parlamentu (EP). Vyzýva vládu SR, aby sa prestala stavať proti spoločným európskym riešeniam. Informovala o tom Lucia Szabová z Klimatickej koalície.
„Práve v čase, keď sa koná svetový klimatický samit v Brazílii, vysiela EÚ jasný signál: pokračujeme na ceste k uhlíkovej neutralite, ktorú sme sa zaviazali dosiahnuť najneskôr do roku 2050. Naplnenie klimatických cieľov konkrétnym obsahom je spoločné zadanie, ku ktorému musí priložiť ruku každý členský štát EÚ,“ povedala koordinátorka Klimatickej koalície Dana Mareková. Tvrdí, že aj na Slovensku je legislatívny rámec a sú vyčlenené eurofondy tak, aby transformácia prebehla postupne a systematicky.
Organizácia poukázala na to, že minulý týždeň sa k tejto téme v Bruseli zišli ministri životného prostredia, ktorí v spoločnej pozícii súhlasili s návrhom Európskej komisie na 90-percentné zníženie emisií. Súčasne navrhli posunúť začiatok fungovania systému ETS 2 o jeden rok a niekoľko ďalších úprav. S týmto návrhom sa vo štvrtok stotožnil aj EP. Môžu sa tak podľa Klimatickej koalície začať rokovania o finálnej úprave klimatického zákona EÚ. „Ten nám konečne jasne nastaví ďalší míľnik na ceste k dekarbonizácii,“ dodala.
Ochranári pripomenuli, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spolu s ministrami susedných krajín V4 hlasovali proti tomuto návrhu a požadovali menej ambiciózny klimatický cieľ. „Neexistuje iná cesta k zvýšeniu kvality života než plánované znižovanie emisií a prechod na energeticky úspornejšie hospodárstvo s obnoviteľnými zdrojmi. Slovensko sa potrebuje zobudiť z predstavy o zachovaní stavu závislosti od fosílnych palív a naši politickí lídri sa musia prestať správať ako nezodpovedné deti,“ podotkla Mareková. K nastaveniu zodpovednosti na Slovensku by podľa nej pomohol dobre nastavený klimatický zákon, ktorý by podporil dosahovanie cieľov.
Poslanci EP vo štvrtok prijali pozíciu k návrhu Európskej komisie na zmenu klimatického práva EÚ. Požadujú nový, prechodný a záväzný klimatický cieľ EÚ do roku 2040, ktorým je zníženie čistých emisií skleníkových plynov o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Dosiahnutie tejto úrovne znižovania emisií pomôže, aby EÚ do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu. Za schválenie pozície zahlasovalo 379 poslancov, 248 bolo proti a 10 sa zdržalo hlasovania.
„Práve v čase, keď sa koná svetový klimatický samit v Brazílii, vysiela EÚ jasný signál: pokračujeme na ceste k uhlíkovej neutralite, ktorú sme sa zaviazali dosiahnuť najneskôr do roku 2050. Naplnenie klimatických cieľov konkrétnym obsahom je spoločné zadanie, ku ktorému musí priložiť ruku každý členský štát EÚ,“ povedala koordinátorka Klimatickej koalície Dana Mareková. Tvrdí, že aj na Slovensku je legislatívny rámec a sú vyčlenené eurofondy tak, aby transformácia prebehla postupne a systematicky.
Organizácia poukázala na to, že minulý týždeň sa k tejto téme v Bruseli zišli ministri životného prostredia, ktorí v spoločnej pozícii súhlasili s návrhom Európskej komisie na 90-percentné zníženie emisií. Súčasne navrhli posunúť začiatok fungovania systému ETS 2 o jeden rok a niekoľko ďalších úprav. S týmto návrhom sa vo štvrtok stotožnil aj EP. Môžu sa tak podľa Klimatickej koalície začať rokovania o finálnej úprave klimatického zákona EÚ. „Ten nám konečne jasne nastaví ďalší míľnik na ceste k dekarbonizácii,“ dodala.
Ochranári pripomenuli, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spolu s ministrami susedných krajín V4 hlasovali proti tomuto návrhu a požadovali menej ambiciózny klimatický cieľ. „Neexistuje iná cesta k zvýšeniu kvality života než plánované znižovanie emisií a prechod na energeticky úspornejšie hospodárstvo s obnoviteľnými zdrojmi. Slovensko sa potrebuje zobudiť z predstavy o zachovaní stavu závislosti od fosílnych palív a naši politickí lídri sa musia prestať správať ako nezodpovedné deti,“ podotkla Mareková. K nastaveniu zodpovednosti na Slovensku by podľa nej pomohol dobre nastavený klimatický zákon, ktorý by podporil dosahovanie cieľov.
Poslanci EP vo štvrtok prijali pozíciu k návrhu Európskej komisie na zmenu klimatického práva EÚ. Požadujú nový, prechodný a záväzný klimatický cieľ EÚ do roku 2040, ktorým je zníženie čistých emisií skleníkových plynov o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Dosiahnutie tejto úrovne znižovania emisií pomôže, aby EÚ do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu. Za schválenie pozície zahlasovalo 379 poslancov, 248 bolo proti a 10 sa zdržalo hlasovania.