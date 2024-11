Klimatická koalícia: Zmena zákona o ochrane prírody môže mať negatíva

Bratislava 6. novembra (TASR) - Pozmeňujúci návrh z dielne SNS k novele zákona o ochrane prírody a krajiny môže mať nezvratné negatívne dôsledky a uprie verejnosti práva zakotvené v medzinárodných dohovoroch. Upozornila na to Klimatická koalícia. Pozmeňujúci návrh hovorí o tom, že občianske združenia by už v správnych konaniach neboli účastníkmi konania, ale tzv. zúčastnenými osobami. TASR o tom informovala koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová. O novele by sa malo hlasovať vo štvrtok (7. 11.).



"K takzvanej štvorkolkovej novele z dielne poslanca Rudolfa Huliaka, ktorá je už sama o sebe problematická, pribudol v druhom čítaní pozmeňujúci návrh poslanca Milana Garaja. Ten môže mať dlhodobé a nezvratné negatívne dôsledky na ochranu slovenskej prírody a uprie verejnosti práva, ktoré sú zakotvené v medzinárodných dohovoroch a v práve EÚ, ktorými je Slovenská republika viazaná," upozornila Szabová.



Predloženým pozmeňujúcim návrhom by sa malo zmeniť postavenie občianskych združení v správnom konaní. Poslanci SNS tak chcú zamedziť tomu, aby účelovo založené občianske združenia využívali správne konania na obštrukcie. Po novom občianske združenia nebudú účastníkmi konania, ale tzv. zúčastnenými osobami. Poslanci tvrdia, že správnu žalobu môže podať aj "zúčastnená osoba". Občianske združenia budú podľa navrhovateľov disponovať takmer všetkými právomocami účastníka konania s výnimkou práva podať odvolanie.



Klimatická koalícia hovorí, že sa obmedzí účasť environmentálnych organizácií v konaniach týkajúcich sa životného prostredia. "Aarhuský dohovor však garantuje verejnosti, ktorá háji záujmy ochrany životného prostredia, a teda aj environmentálnym organizáciám, právo na účasť v konaniach týkajúcich sa životného prostredia," uviedla Szabová. Odobratie práva environmentálnym organizáciám byť účastníkom konania je podľa nej v priamom rozpore s článkom 6 Aarhuského dohovoru, ktorý zabezpečuje právo verejnosti na participáciu v záležitostiach životného prostredia.



Táto zmena by podľa Klimatickej koalície priniesla aj nedostatočnú transparentnosť a prístup k informáciám. Návrh tiež podľa organizácie popiera právo na prístup k spravodlivosti. Klimatická koalícia preto apeluje na poslancov, aby pri hlasovaní o novele zvážili nielen krátkodobé ekonomické záujmy, ale aj dlhodobý vplyv na krajinu, jej prírodné bohatstvo a zdravie obyvateľov.