Klimatológ Faško: Extrémne počasie nás ohrozuje stále viac

Ako rozumieť predpovedi?



Bude tuhá zima?



Počasie je iné než bývalo



Bratislava 23. marca (TASR) – Žijeme v oblasti, kde je počasie voči prírode a ľuďom relatívne zmierlivé a jeho prejavy neboli také katastrofické ako inde vo svete. Napriek tomu aj na Slovensku pribúdajú prípady extrémneho počasia s dôsledkami, ako sú napríklad škody na lesných porastoch, či lokálne povodne. Pre TASR to povedal klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).uviedol Pavel Faško.V utorok 23. marca si slovenská i svetová verejnosť pripomenie Svetový meteorologický deň (WMD). V tento deň v roku 1950 vznikla Svetová meteorologická organizácia (WMO), nástupca Medzinárodnej meteorologickej organizácie (IMO), založenej v roku 1872. Takisto 23. marca 1950 nadobudla platnosť Konvencia o Svetovej meteorologickej organizácii, ktorú zastrešuje Organizácia spojených národov (OSN) a má sídlo v Ženeve, Slovensko v nej zastupuje práve SHMÚ.Klimatológ Pavel Faško v ňom pôsobí od augusta 1983, teda od skončenia vysokej školy. Kým v minulosti podľa neho viac sledovali predpovede počasia ľudia, ktorí to potrebovali v súvislosti so svojou profesiou, dnes je ich prijímateľom široká laická verejnosť a záujem o počasie oveľa viac motivujú voľnočasové aktivity.To na druhej strane prináša aj úskalia. Predpovede sú často interpretované veľmi zjednodušene. Ponúka ich množstvo internetových stránok či aplikácií a podľa Faška neraz vzniká dojem, že si predpovede odporujú, nie sú presné, či sa dokonca mýlia.vysvetlil Faško.Rovnako si môžu ľudia nepresne či dokonca nesprávne vyložiť predpovede v populárnej zjednodušenej podobe, napríklad v grafickej forme.dodal odborník.Predpovede počasia na nasledujúcich 24 hodín sú úspešné na viac než 95 percent. Rovnako sa okolo 90 percent pohybuje úspešnosť predpovedí na ďalšie 2 až 3 dni. Pomocou numerických modelov sa tiež robia výhľady na nasledujúce dva týždne.Odborníci sú však často konfrontovaní s otázkami aké bude napríklad leto, či zima.doplnil Faško.Dlhodobo sa dá predpovedať len trend počasia v kombinácii so štatistickými ukazovateľmi aký typ počasie zvykne v danom období prevládať.objasnil Pavel Faško. Z toho môže vychádzať aj predpoklad, aká zima nás bude očakávať v ďalšom roku.Klimatická zmena tiež mení mnohé známe vzorce a schémy, podľa ktorých sa počasie správalo – a často sú od nich odvodené aj ľudové pranostiky. Napríklad pranostika o Medardovej kvapke odráža skúsenosť, že začiatky leta bývali chladnejšie a spojené so zrážkami vzhľadom na prúdenie chladnejšieho oceánskeho vzduchu. V súčasnosti často hneď na začiatku leta nastúpi slnečné počasie s horúčavami, prípadne s prehánkami a búrkami.Naopak, kým záveru leta a začiatku jesene sa pripisovalo stabilnejšie počasie, dnes sa september stáva daždivejším mesiacom, na západe Slovenska dokonca najdaždivejším – čo súvisí s mimoriadne teplými letami, ktoré vytvárajú predpoklad pre vznik tlakových níží nad Stredomorím a aj výskyt intenzívnych dažďov. Často sa tiež opakuje scenár, keď po relatívne teplej zime s nedostatkom snehu nasleduje suchá jar a takmer každoročne sa na Slovensku začiatok vegetačného obdobia spája s deficitom zrážok.Práve v spojitosti s klimatickou zmenou získava práca klimatológov a meteorológov nový rozmer.dodal klimatológ Pavel Faško.Na jednej strane je dnes človek menej spojený s prírodou než v minulosti, a tak stráca schopnosť intuitívne vnímať počasie a rozumieť mu. Na druhej strane dnes najmladšie generácie získavajú základné poznatky o meteorológii aj v rámci školskej výučby.doplnil klimatológ Pavel Faško z SHMÚ.