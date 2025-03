Klimatológ: Lieska začala kvitnúť v januári, jelša začiatkom februára

Bratislava 23. marca (TASR) - Koncom januára začala kvitnúť lieska obyčajná. Na začiatku februára ojedinele zakvitla aj jelša lepkavá. V priebehu februára začala kvitnúť aj snežienka. V porovnaní s normálom začala kvitnúť o jeden až 12 dní skôr. Uviedol to klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Jozef Rozkošný v súvislosti so zhodnotením zimy 2024/2025.



Sucho počas zimy podľa Rozkošného umožnilo začiatok jarných poľných prác. "Lokálne prebiehalo regeneračné prihnojovanie poľných plodín, pšenice, jačmeňa zimného a repky ozimnej," priblížil. V porovnaní s fenologickým normálom od roku 1991 do 2020 začala sejba 28. februára, čo je o 14 dní skôr. Rozkošný tvrdí, že to spôsobili suché podmienky a chýbajúci sneh.



V decembri sa podľa klimatológa vyskytovalo sucho na Orave a Kysuciach. Sucho sa prejavilo v deficite pôdnej vlahy, ktorý bol na 85 percentách územia. V januári sa sucho prehĺbilo na severnom a východnom Slovensku a tiež na Záhorí. "Najhoršiu situáciu so suchom sme zaznamenali v mesiaci február, kde vplyvom absencie plošných zrážok bolo sucho na celom území Slovenska, kde sa silné až extrémne sucho vyskytovalo na približne 40 percentách územia. Deficit pôdnej vlahy bol na takmer 90 percentách územia," skonštatoval.