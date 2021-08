Klimatológ: Na Slovensko prišli celoplošné zrážky

Bratislava 7. augusta (TASR) – Slovensko v uplynulých dňoch zažilo celoplošné zrážky, ktoré priniesli dážď na celom území krajiny. "Je to celkom iný charakter dažďa ako v predošlých týždňoch. V júli totiž veľmi výrazne prevažovali búrkové lejaky a väčšina zrážok pochádzala z nich," povedal pre TASR klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Výdatne pršalo najmä od stredy (4. 8.) večera až do noci zo štvrtka (5. 8.) na piatok (6. 8.).



"Zrážky, ktoré prinášali búrky, boli veľmi nerovnomerne rozložené. Na niektorých miestach pršalo pomerne dosť, iné oblasti – najmä krajný západ či juhozápad Slovenska a konkrétne oblasť Bratislavy a Malých Karpát –, trpeli výrazným suchom. Počas tohto týždňa sa tak zmiernil deficit zrážok aj na miestach, ktorým sa predtým búrky vyhýbali," doplnil Faško.



Ako vysvetlil, na území Slovenska, ale aj v okolitých štátoch sa prejavil účinok tlakovej níže, ktorá sa presúvala z oblasti severného Jadranu cez Slovensko smerom na severovýchod na územie Poľska. Táto níž priniesla veľkopriestorový dážď. V niektorých častiach Slovenska sa zároveň opäť vyskytli aj búrky. Na východnom Slovensku v Petkovciach pri Prešove zaznamenali vo štvrtok aj tornádo.



"Počas prvých piatich augustových dní boli dva dni, keď sa vyskytli zrážkové úhrny nad 50 milimetrov – bolo to v nedeľu 1. augusta a vo štvrtok 5. augusta," uviedol klimatológ.



V nedeľu 1. augusta ešte počas búrok napršalo napríklad v Čiernej Lehote až 87 milimetrov dažďa. V stredu najviac napršalo na krajnom západe, menovite na Záhorí. V Šaštíne-Strážach a v Sobotišti to bolo 21 milimetrov. Na východe sa objavili aj búrky, pri ktorých napršalo napríklad v Starine 30 milimetrov.



Výdatný dážď na celom Slovensku potom prišiel vo štvrtok. Najviac napršalo za 24 hodín v Čadci – až 70 milimetrov. Na Skalnatom Plese spadlo 68 milimetrov, v Oraviciach 67 milimetrov a na Lomnickom štíte 64 milimetrov.



"O intenzite dažďa svedčia aj zaujímavé hodinové úhrny zrážok vo štvrtok poobede a podvečer – napríklad v Štúrove, kde bola tiež búrka, napršalo od 15. do 16. hodiny popoludní až 30 milimetrov," povedal Faško. Počas ďalšej hodiny napršalo v Hnúšti 29 milimetrov a 28 milimetrov zrážok spadlo v Čadci. Medzi 17. a 18. hodinou zaznamenali 28 milimetrov zrážok v Pohronskej Polhore, 27 milimetrov pri Dobšinskej ľadovej jaskyni a 26 milimetrov v Stratenej v Slovenskom raji. Napokon medzi 18 a 19. hodinou podvečer mali najviac dažďa v Jakubovanoch – až 36 milimetrov.



Ako dodal Faško, prechod frontálneho systému spojeného s tlakovou nížou priniesol pokles denných i nočných teplôt. Na Lomnickom štíte v piatok večer napríklad klesla podľa údajov SHMÚ teplota pod bod mrazu – stalo sa tak prvý raz od polovice júna. Podľa predpovedných modelov by však po prechodnom ochladení malo opäť zavládnuť letné počasie.