Klimatológ: Momentálne sa nevie, kedy pandémiu prekonáme

Bratislava 5. decembra (TASR) - Riešenie pandémie a klimatickej krízy by sme nemali oddeľovať. V oboch prípadoch ide o vážne civilizačné hrozby. Odborníci predpokladajú, že pandémia tu môže byť ešte niekoľko rokov, klimatická kríza nás v tomto storočí už neopustí. Pre TASR to uviedol klimatológ Pavel Matejovič.



Dôsledky klimatickej krízy budú podľa Matejoviča citeľnejšie a čoraz viac budú ovplyvňovať život na Zemi. "Niektorí politici zvyknú hovoriť o alarmizme a strašení, no spomeňme si, ako sa každá vlna pandémie na začiatku podceňovala," povedal klimatológ. Tvrdí, že podobne je tomu aj v prípade klimatickej krízy a teraz sa napĺňajú najpesimistickejšie scenáre, ktoré vedci prognózovali pred tridsiatimi rokmi.



"Momentálne sa napríklad nevie, kedy pandémiu vlastne prekonáme, preto je odkladanie riešenia klimatickej krízy civilizačná samovražda," poukazuje klimatológ. Môže sa podľa neho stať, že nakoniec nebude vyriešené ani jedno, ani druhé. Bude to vina najmä tých politikov, ktorí hrozby bagatelizujú a uprednostňujú ekonomické záujmy pred životom, konštatuje.