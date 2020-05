Slovensko bude mať podľa klimatológa problém so suchom aj počas leta

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovensko bude mať pravdepodobne so suchom problém aj počas leta, prípadne aj na jeseň. Cítiť bude aj krátkodobý výpadok zrážok. Pre TASR to uviedol klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).



"Je veľmi neštandardné, ak v našich prírodných podmienkach je na jar takéto dlhotrvajúce a výrazné sucho," poznamenal Faško. Vysvetľuje, že ak sa bude v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch otepľovať, začnú sa častejšie vyskytovať atmosférické zrážky, budú sa vyparovať. "Takže každý, aj krátkodobý výpadok zrážok, bude hneď cítiť. Veľmi pravdepodobne budeme problémy so suchom mať aj počas leta, prípadne aj jesene," dodáva Faško.



Z aktuálneho silného sucha existujú nepriaznivé dôsledky, ktoré budú mať dosah na tohtoročnú úrodu, myslí si Faško. Priblížil, že je rozhodujúce, ako dlho sucho ešte bude trvať a ako pravidelne sa potom budú zrážky vyskytovať.



Nedostatok zrážok na Slovensku registruje SHMÚ približne od polovice marca 2020. "V tomto období dosiahol deficit zrážok viac desiatok milimetrov. Sú to veľké deficity zrážok, pretože v uvádzanom období spadlo v najkritickejších oblastiach iba približne 10 percent obvyklého množstva zrážok," povedal Faško. Dodáva, že sucho je najvýraznejšie v severných regiónoch Slovenska.