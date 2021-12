Klimatológ: Sucho začína byť na Slovensku veľkým problémom

Bratislava 4. decembra (TASR) - Veľkým problémom začína byť na Slovensku sucho. Často sa vyskytujú obdobia, keď spadne málo zrážok. Pre TASR to uviedol klimatológ Pavel Matejovič.



"Sucho potom býva vystriedané intenzívnymi lejakmi, pričom počas nich atmosférické zrážky nedokážu v krátkom čase vsiaknuť do pôdy a veľa vody z krajiny odtečie vodnými tokmi. Krajina sa tak vysušuje," vysvetľuje Matejovič. K celkovému vysušovaniu krajiny podľa neho prispievajú aj mierne zimy. Sneh sa vyskytuje sporadicky a aj na horách ho je menej ako v minulosti.



Klimatológ konštatuje, že sneh na horách sa často roztopí v prvej polovici marca. Dôsledkom je potom menej vody aj vo vodných tokoch. "Sneh je totiž prirodzenou zásobárňou vody, preto sme na jar často konfrontovaní s nedostatkom vlahy," spresnil Matejovič. Dodal, že zásobárňami vody počas obdobia sucha sú lesy.



V dôsledku teplejšej klímy sa podľa klimatológa na Slovensku lepšie darí teplomilným plodinám, ako je napríklad vinič či niektorá zelenina. Na pestovanie týchto plodín je však dôležitá vlaha. V budúcnosti tak môžu nastať problémy s vodou, a tým môže byť ohrozená aj úroda, uvádza. "Preto treba čo najviac vody akumulovať v krajine vybudovaním vodných nádrží, jazier a rybníkov, dôležitú funkciu v krajine plnia tiež močiare, mokrade a riečne poldre," hovorí Matejovič. Investície do vodnej infraštruktúry sa podľa neho v budúcnosti určite vrátia.