Klimatológ: V strednej Európe nebývajú také tornáda, aké bolo v ČR

Na snímke zničený rodinny dom v obci Hrušky 25. júna 2021. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 25. júna (TASR) - Také silné tornáda, aké sa vyskytlo na južnej Morave, sa v oblasti strednej Európy nevyskytujú. Je pravdepodobné, že silné búrky sa budú v najbližšom týždni vyskytovať aj naďalej. Nedá sa predpovedať, či sa pri nich objaví aj tornádo. Materiálne škody však môžu spôsobiť aj iné nebezpečné javy spojené so silnými búrkami. Pre TASR to uviedol klimatológ Pavel Matejovič.Tornádo na južnej Morave bolo podľa Matejoviča skôr ojedinelým javom. Väčšie škody pri búrkach na Slovensku spôsobujú prívalové dažde, krupobitie a húľavy, čo sú vzdušné víry s horizontálnou osou otáčania v tvare valca. Tornádo je oproti tomu vzdušný vír s vertikálnou osou otáčania v tvare chobota alebo lievika, porovnáva Matejovič.vysvetľuje.Na Slovensku sa každý rok vyskytne aspoň jedno tornádo. Prvé bolo v tomto roku spozorované 22. apríla v obci Ploské v okrese Košice-okolie.poznamenal klimatológ.Hovorí, že pred takým silným tornádom, aké sa prehnalo cez obce v Česku, neexistuje na Slovensku účinná ochrana. Napríklad v USA majú na také situácie vybudovanú infraštruktúru či podzemné kryty, poznamenal. To všetko by podľa Matejoviča malo byť súčasťou adaptačných opatrení na zmenu klímy.skonštatoval.Oblasť Břeclavska a Hodonínska na južnej Morave zasiahli vo štvrtok (24. 6.) večer silné búrky, ku ktorým sa pridalo aj tornádo. V dôsledku nepriaznivého počasia zomrelo najmenej päť ľudí. Zranenia utrpeli stovky ľudí. Obce hlásia poškodenie stoviek domov. Podľa českých médií išlo o najničivejšie tornádo v Európe od roku 2001.